Real Madryt – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

Real Madryt – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Realu Madryt z Sevillą to zdecydowanie najciekawsze spotkanie 11. kolejki La Liga. Królewscy kroczą w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa i są zdecydowanym faworytem sobotniego starcia. Drużyna z Andaluzji bardzo rozczarowuje w tym sezonie i trudno spodziewać się, by na Santiago Bernabeu była w stanie powalczyć o korzystny rezultat.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Sevilla FC 1.40 5.50 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 12:48 .

Real Madryt – Sevilla, typy i przewidywania

Real Madryt kroczy w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa, notując do tej pory jedynie dwa remisy we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Carlo Ancelottiego są w doskonałej formie od początku rozgrywek i będą zdecydowanymi faworytami mecz z Sevillą. Sevilla w tym sezonie zawodzi. Zajmuje obecnie dopiero dwunaste miejsce w tabeli i trudno oczekiwać, by Andaluzyjczycy swój bilans poprawili po meczu na Santiago Bernabeu. Królewscy w obecnych rozgrywkach zdobyli już 25 goli, natomiast goście stracili ich już 15, a do tego mają liczne problemy kadrowe. To zwiastuje, że sobotni hit będzie obfitował w sporą ilość goli. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Real Madryt – Sevilla, sytuacja kadrowa

Media przewidują, że do bramki Realu Madryt wróci po kontuzji Courtois, który posadzi na ławce rezerwowych Łunina. Sytuacja kadrowa Królewskich jest dobra. Wydaje się, że Ancelotti nie będzie mógł skorzystać jedynie z kontuzjowanego Ceballosa. Natomiast Sevilla zmaga się z licznymi problemami. W sobotę nie wystąpią Corona, Fernando, Nianzou, Rekik oraz Salas.

Real Madryt – Sevilla, ostatnie wyniki

Real Madryt jest w tym sezonie jeszcze niepokonany. Co więcej, Królewscy zremisowali tylko dwa spotkania z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów oraz z Osasuną w La Liga. Przed tygodniem zespół Carlo Ancelottiego pewnie ograł FC Barcelonę, a w środku tygodnia nie dał żadnych szans Elche.

Sevilla wygrała zaledwie jedno z ostatnich ośmiu spotkań licząc wszystkie rozgrywki. Andaluzyjczycy pokonali jedynie Mallorkę, natomiast przegrywali między innymi z Borussią Dortmund czy Atletico Madryt. Na swoim koncie mają też remisy z Valencią czy Athletikiem Bilbao. W lidze zajmują odległą dwunastą lokatę, natomiast w Lidze Mistrzów nie mają już praktycznie szans na awans do kolejnej rundy i walczą z Kopenhagą o trzecie miejsce i grę w Lidze Europy.

Real Madryt – Sevilla, historia

Real Madryt wygrał cztery z ostatnich pięciu bezpośrednich rywalizacji z Sevillą, a jedno spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Goście z Andaluzji na zwycięstwo w starciu z Królewskimi czekają od 2018 roku. W minionej kampanii dwukrotnie lepszy był zespół Carlo Ancelottiego, który wygrał 3:2 i 2:1.

Real Madryt – Sevilla, kursy, bukmacherskie

Real Madryt Remis Sevilla FC 1.40 4.75 8.00 1.33 5.50 8.50 1.40 5.50 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 12:48 .

Real Madryt – Sevilla, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois, Carvajal, Militao, Mendy, Alaba, Kroos, Tchouameni, Modrić, Vinicius Jr, Benzema, Valverde

Sevilla: Bono, Montiel, Carmona, Delaney, Acuna, Telles, Papu Gomez, Gudelj, Isco, Torres, Mir

Real Madryt – Sevilla, transmisja meczu

Pojedynek 11. kolejki La Liga będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z meczu Real Madryt – Sevilla będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. To spotkanie możecie obejrzeć także w usłudze CANAL+ Online. Dzięki naszej atrakcyjnej promocji możecie zaoszczędzić aż 96 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się wykupić abonament na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 288 zł zamiast 384 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 64 zł.

