Real Madryt – Granada: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2022)

Niedzielne zmagania 23. kolejki La Liga zakończą się w stolicy Hiszpanii. Wówczas Real Madryt zagra z Granada. Patrząc na historię ostatnich spotkań tych drużyn, Królewscy regularnie punktują na ekipie z Andaluzji. Jak będzie tym razem? Sprawdź nasz typ, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.

Real Madryt – Granada, typy i przewidywania

Real Madryt wygrał 13 ostatnich meczy z Granada we wszystkich rozgrywkach. Do tego Królewscy prowadzili już do przerwy, a później sięgali po trzy punkty w siedmiu z ośmiu poprzednich spotkań z Czerwono-białymi.

Goście zjawią się jednak z nożem na gardle. Spróbują za wszelką cenę pokrzyżować życie przeciwnikom. Z racji na drobne problemy Los Blancos w defensywie, postawimy na gole z obu stron i ostateczne zwycięstwo madrytczyków.

Real Madryt – Granada, sytuacja kadrowa

W niedzielny wieczór Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z Viniciusa i Mendy’ego. Natomiast goście zjawią się w Madrycie bez Lozano i Ariasa.

Real Madryt – Granada, ostatnie wyniki

Real Madryt odpadł z hukiem z Pucharu Króla. Gospodarzy wyeliminował Athletic (0:1), który wcześniej nie dał też szans Barcelonie. Nie są to dobre tygodnie dla Królewskich. W poprzedniej serii gier piłkarze Ancelottiego tylko zremisowali z Elche (2:2), dlatego nie odskoczyli rywalom w ligowej klasyfikacji i wciąż są w zasięgu Sevilli.

Z drugiej strony Granada czeka od czterech kolejek na triumf w La Liga. Czerwono-biali spróbują urwać Realowi punkty, bo przegrali dwa poprzednie spotkania. Na domiar złego drużyna gości nie może być pewna utrzymania, więc na Bernabeu będzie walczyć o życie.

Real Madryt – Granada, historia

W ostatnich latach Granada nie znalazła sposobu na pokonanie Los Blancos. Jesienią Real Madryt rozbił Czerwono-białych (4:1). Co ciekawe, taki sam wynik przyniósł mecz na wiosnę w poprzednim sezonie. Do tego goście ostatni raz wygrali z Królewskimi prawie dekadę temu.

Real Madryt – Granada, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Granada, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Alaba, Nacho, Militao, Carvajal – Casemiro, Modric, Kroos, Hazard, Asensio – Benzema

Granada: Maximiano – Diaz, Sanchez, Torrente, Neva – Puertas, Gonalons, Milla, Collado – Suarez, Molina

Real Madryt – Granada, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra. Te spotkanie obejrzycie również na Fortunie. Szczegóły oferty znajdziecie na stronie bukmachera.

