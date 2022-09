fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

RB Salzburg – AC Milan: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Spotkanie z Milanem będzie dla piłkarzy Salzburga pierwszym meczem w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2022/23. Wiele lat upłynęło od ostatniego pojedynku tych dwóch drużyn. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak w Austrii zaprezentuje się wicelider włoskiej Serie A.

Red Bull Arena Liga Mistrzów, gr. E Red Bull Salzburg AC Milan 3.50 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2022 16:51 .

RB Salzburg – AC Milan, typy i przewidywania

Od początku sezonu RB Salzburg zachwyca formą w austriackiej Bundeslidze, gdzie po siedmiu kolejkach pewnie przewodzi czołówce ligowej stawki z 18 punktami. W tym sezonie znalazł się jednak już jeden zespół, który pokonał klub z Salzburga. W 2. kolejce Byki przegrały wyjazdowe spotkanie ze Sturm Grazem, który wygrał 2:1. Patrząc po pozostałych wynikach, można to potraktować jedynie jako wypadek przy pracy. Obecnie klub ma passę sześciu kolejnych zwycięstw, a we wtorek powalczy o podtrzymanie jej także w starciu z AC Milanem.

Rossoneri przystąpią do meczu w Lidze Mistrzów podbudowani ważnym zwycięstwem 3:2 nad Interem w derbach Mediolanu. W lidze sytuacja wygląda względnie nieźle. Mistrzowie Włoch zajmują drugiej miejsce za Napoli z taką samą liczbą punktów. Jeśli rywal miałby gdzieś dopatrywać się słabych punktów Milanu, to zdecydowanie na prawym skrzydle. Jest to dużo gorzej personalnie obsadzona. Junior Messias i Alexis Saelemaekers nie są zawodnikami topowymi, którzy mogliby stwarzać zagrożenie w pojedynkach jeden vs jeden. Dlatego też mistrzowie Włoch dużo częściej atakują lewym skrzydłem. Niektóre zespoły w ten sposób zaczynają już ich rozczytywać. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

RB Salzburg – AC Milan, ostatnie wyniki

Wyniki ostatnich meczów RB Salzburg powinny i budzą nasz szacunek. Klub ma passę sześciu kolejnych meczów, w których strzelił 17 bramek, tracąc przy tym tylko jedną. Naturalnie nie ma co porównywać klasy zespołów z Austrii do tych z TOP 5 europejskich lig, ale mimo wszystko Byki wybijają się wyraźnie ponad resztę ligowej stawki i pewnie górują nad konkurencją.

Milan w tym sezonie nie zanotował jeszcze porażki, jednak remisy z Atlantą, czy Sassuolo nie były zbyt dobrymi spotkaniami w ich wykonaniu. Zdecydowanie lepiej wyglądało to w derbach Mediolanu, jednak ładunek emocjonalny i zaangażowanie w takim meczu też są na zupełnie innym poziomie. Takiej właśnie determinacji piłkarze Rossonerich potrzebują w pierwszym meczu Ligi Mistrzów.

RB Salzburg – AC Milan, sytuacja kadrowa

Sztab szkoleniowy RB Salzburg przed meczem z Milanem ma spory problem jeśli chodzi o liczbę kontuzji w kadrze. W meczu Ligi Mistrzów trener Byków nie będzie mógł skorzystać z aż siedmiu kontuzjowanych zawodników. Nie zagrają Koita, Okoh, Piątkowski, Tijani, Van der Brempt, Sucic i Diambou. Kilka braków jest również po stronie Milanu. Stefano Pioli na mecz nie powoła kontuzjowanych Ibrahimovicia, Krunicia i Florenziego. Do składu wróci prawdopodobnie niedostępny wcześniej z powodu urazu Ante Rebic.

RB Salzburg – AC Milan, historia

Zespoły te mierzyły się ponad 20 lat temu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dokładnie w roku 1994. Dwukrotnie górą był wówczas AC Milan, który wygrał 3:0 na San Siro i 1:0 w Austrii. Od tamtej pory upłynęło już tyle czasu, że wydarzenia z tamtych meczów pamiętać mogą jedynie co starsi kibice.

RB Salzburg – AC Milan, kursy bukmacherskie

Większe szanse w tym meczu bukmacherzy przyznają ekipie gości. Kurs na wygraną AC Milanu wynosi ok 2.15, przy linii rzędu 3.57 na RB Salzburg. Jeśli chodzi o kursy na remis, wynoszą one w przedziale między 3.45, a 3.65.Obstawiając ten mecz warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

RB Salzburg – AC Milan, przewidywane składy

Salzburg: Koehn – Dedic, Solet, Woeber, Ulmer – Capaldo, Seiwald, Kjaergaard, Okofor – Fernando, Sesko

Milan: Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez – Tonali, Bennacer, Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao – Giroud

RB Salzburg – AC Milan, transmisja

Transmisję spotkania Salzburga z Milanem znajdziecie na antenie Polsatu Sport Premium 4. Początek rywalizacji zaplanowano na wtorek 6 września o godzinie 21:00.

