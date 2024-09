Rayo Vallecano – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (22.09.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Rayo – Atletico: typy i przewidywania

W niedzielny wieczór (godz. 21:00) dojdzie do starcia pomiędzy Rayo Vallecano a Atletico Madryt. Rojiblancos mają szansę na czwarte zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Diego Simeone przed szóstą kolejką zajmowali drugie miejsce w tabeli La Liga, tracąc cztery punkty do liderującej Barcelony. Klub ze stolicy Hiszpanii zdołał zdobyć 11 punktów w pięciu meczach, odnotowując trzy zwycięstwa i ponosząc dwie porażki.

Z kolei Rayo Vallecano zajmujące dziewiąte miejsce w tabeli przed niedzielną potyczką zdobyli siedem punktów. Po dwóch kolejkach zespół Inigo Pereza zainkasował cztery punkty. Myślę, że Atletico upora się z Rayo Vallecano: Mój typ: Wygrana Atletico Madryt.

Rayo – Atletico: ostatnie wyniki

Rayo Vallecano rozpoczęło sezon od zaciętej wygranej nad Realem Sociedad (2:1), co dało im solidny start w rozgrywki. W kolejnym wyjazdowym meczu zremisowali bezbramkowo z Getafe. Natomiast w następnych dwóch spotkaniach ulegli najpierw Barcelonie (1:2), a potem z innym katalońskim zespołem, a więc Espanyolem (1:2). W ubiegły weekend ekipa Pereza przełamała się, pokonując u siebie Osasunę Pampeluna (2:1).

Atletico Madryt ma za sobą czwartkowe zwycięstwo nad RB Lipsk (2:1) po golach Antoine’a Griezmanna oraz Jose Marii Gimeneza. Rojiblancos również nieźle spisują się na początku kampanii La Liga. Podopieczni Simeone z dorobkiem 11 punktów po piątej serii gier byli wiceliderami. W zeszłym tygodniu pokonali Valencię (3:0).

Rayo – Atletico: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach Atletico Madryt zanotowało cztery zwycięstwa, co podkreśla ich dominację nad Rayo Vallecano. Jedyny remis, który miał miejsce w październiku 2022 roku, zakończył się wynikiem (1:1). W zeszłym sezonie Rayo zostało rozbite przez drużynę Simeone aż (0:7). Czy w niedzielę również madrycka drużyna z łatwością zdobędzie komplet punktów?

Rayo – Atletico: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich największe szanse na triumf w niedzielnym meczu ma Atletico Madryt. Jeżeli twierdzisz, że po wygraną sięgną piłkarze Diego Simeone, to kurscy oscylują na poziomie 1.77-2.06. Natomiast wygrana Rayo Vallecano została wyceniona na mniej więcej 4.50-4.80.

Rayo – Atletico: przewidywane składy

Rayo – Atletico: sonda

Rayo – Atletico: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Rayo Vallecano a Atletico Madryt zostanie rozegrane w niedzielę (22 września). Początek meczu zostało zaplanowane na godzinę 21:00. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja Eleven Sports 2. Mecz będzie również dostępny w usłudze STS TV.

