Rangers FC – Olympique Lyon: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2024)

Rangers – Lyon, typy bukmacherskie

W czwartek Rangers FC podejmie Olympique Lyon w ramach 2. kolejki Ligi Europy na legendarnym obiekcie Ibrox. Drużyny przystępują do tego starcia z wysokimi aspiracjami i po zwycięstwach w pierwszej rundzie europejskich pucharów. Szkoci pewnie pokonali Malmo FF na wyjeździe (2:0), zaś Francuzi rozprawili się z Olympiakosem Pireus (2:0) przed własną publicznością. Teraz z pewnością obie ekipy będą dążyć do przedłużenia swoich zwycięskich serii w Glasgow. Uważam, że Szkoci będą szczególnie zmotywowani do sięgnięcia zwycięstwa na swoim terenie. Wierzę, że The Gers wykorzystają przewagę własnego stadionu. Mój typ: wygrana Rangers.

Rangers – Lyon, ostatnie wyniki

Rangers pod wodzą Philippe’a Clementa wygrali cztery kolejne spotkania na wszystkich frontach. W tym czasie zespół strzelił siedem goli, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Choć jeszcze niedawno menedżer znajdował się pod presją, obecne wyniki wyraźnie wzmocniły jego pozycję i przywróciły optymizm w drużynie. Szkoci w ubiegłym tygodniu pokonali Malmo (2:0) po golach Nedima Bajramiego i Rossa McCauslanda. Natomiast w miniony weekend w lidze ograli u siebie Hibernian (1:0), a bramkę na wagę trzech punktów zdobył Walijczyk Tom Lawrence.

Olympique Lyon rozpoczął zmagania ligowe od porażek z Rennes (3:0) i AS Monaco (2:0). Potem Les Gones prowadzeni przez Pierre’a Sage’a przełamali się w Ligue 1 w trzeciej kolejce, ogrywając Strasbourg (4:3). W ostatniej kolejce francuskich rozgrywek Lyon dodał kolejne punkty do swojego konta, triumfując na wyjeździe nad Toulousą (2:1). 7-krotni mistrzowie Francji w 1. kolejce Ligi Europy pokonali grecki Olympiakos (2:0) po trafieniach Rayana Cherkiego oraz Saida Benrahmy.

Rangers – Lyon, historia

Od 2007 roku piłkarze Rangers i Olympique Lyon mieli okazję zmierzyć się czterokrotnie, a ich rywalizacja obfitowała w emocjonujące momenty. W sezonie 2007/2008 obie drużyny spotkały się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Francuzi odnieśli zdecydowane zwycięstwo na stadionie Ibrox, pokonując Szkotów (3:0) po dwóch bramkach Karima Benzemy. Jednak na francuskiej ziemi to Rangers triumfowali (3:0). W 2021 roku obie drużyny ponownie skrzyżowały drogi w Lidze Europy, gdzie Lyon odniósł zwycięstwo w Szkocji (2:0,) natomiast mecz we Francji zakończył się remisem (1:1).

Rangers – Lyon, kursy bukmacherskie

Rangers – Lyon, przewidywane składy

Philippe Clement nie będzie mógł skorzystać z Danilo, Rabbiego Matondo oraz Ridvana Yilmaza z powodu kontuzji. Wątpliwy jest także występ Mohameda Diomande, który opuścił mecz z Hibernian z powodu urazu. Pierre Sage w minionej kolejce ligowe w kadrze meczowej pominął Ernesta Nuamaha i Gifta Orbana, ale powinni w czwartek być dostępni w Szkocji.

Rangers – Lyon, transmisja meczu

Spotkanie Rangers z Olympique Lyon odbędzie się w czwartek (3 października) w ramach 2. kolejki Ligi Europy. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie nie będzie dostępne w telewizji. Mecz będzie transmitowany na platformie Polsat Box Go.

