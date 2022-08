PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków – Slavia: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy. Drużyna Marka Papszuna w bardzo dobrym stylu przebrnęła przez dwie poprzednie rundy i w czwartek rozpocznie rywalizację w decydującym o awansie do fazy grupowej dwumeczu. Wicemistrzowie Polski nie przystępują do niego w roli faworyta.

Stadion Rakow Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Raków Częstochowa Slavia Praga 2.90 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2022 11:45 .

Raków – Slavia, typy i przewidywania

Na papierze faworytem rywalizacji między tymi zespołami jest Slavia Praga, za którą przemawia między innymi zdecydowanie większe doświadczenie. Drużyna Rakowa w swojej dotychczasowej przygodzie z europejskimi pucharami potwierdziła jednak, że jest przygotowana na największe wyzwania i do każdego meczu przystępuje w pełni skoncentrowana, nie pozwalając sobie na lekceważenie rywala. Teraz zespół Marka Papszuna czeka znacznie trudniejsze zadanie niż w poprzednich rundach, ale po tym co pokazał do tej pory można śmiało zaryzykować postawienie na jego wygraną. Nasz typ: wygrana Rakowa

Raków – Slavia, ostatnie wyniki

Dotychczasowe występy Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach mogą być przykładem dla innych polskich zespołów. Podopieczni Marka Papszuna w dwóch poprzednich rundach eliminacyjnych nie dali szans swoim rywalom, grając w każdym z dotychczasowych meczów o pełną pulę. Wicemistrzowie Polski najpierw dwukrotnie pokonali FC Astanę (5:0 u siebie, 1:0 na wyjeździe), a następnie uporali się ze Spartakiem Trnava (2:0 na wyjeździe, 1:0 u siebie). Teraz niewątpliwie czeka ich znacznie trudniejsze zadanie, ale jeżeli zagrają również konsekwentnie i równie dobrze jak w poprzednich spotkaniach na europejskiej arenie, to na pewno nie stoją na straconej pozycji.

Jeżeli Raków upora się z zespołem Slavii, to kibice częstochowskiego zespołu na pewno wybaczą mu ostatnie dwie ligowe wpadki. Takimi należy bowiem określić wyjazdową porażkę z Górnikiem Zabrze (0:1) oraz remis przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok (2:2).

Slavia Praga w poprzednim sezonie czeskiej ekstraklasy musiała uznać wyższość Viktorii Pilzno i zadowolić się występami w eliminacjach do Ligi Konferencji. Czesi w drugiej rundzie eliminacyjnej odprawili z kwitkiem zespół St. Joseph’s FC z Gibraltaru (4:0 na wyjeździe, 7:0 u siebie), ale w kolejnej fazie czekał na nich zdecydowanie bardziej wymagający przeciwnik – Panathinaikos Ateny. W pierwszym meczu w Pradze Slavia wygrała 2:0, a rewanżowy pojedynek stolicy Grecji zakończył się remisem 1:1.

Slavia ma już również za sobą trzy ligowe spotkania w nowym sezonie. Zdobyła w nich sześć punktów. W ostatni weekend pokonała 3:2 na wyjeździe FK Jablonec.

Raków – Slavia, historia

Dla obu drużyn będzie to pierwszy pojedynek w historii. Raków będzie miał również po raz pierwszy okazję mierzyć się w europejskich pucharach z zespołem Czech. Dla Slavii nie będzie to natomiast pierwszy pojedynek z przedstawicielem naszego kraju. W poprzednim sezonie Slavia rywalizowała w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Legią Warszawa. Pierwsze spotkanie w Pradze zakończyło się remisem 2:2, natomiast w Warszawie 2:1 triumfowała Legia. Był to jeden z czterech dwumeczów (na dziesięć rozegranych), w którym polska drużyna okazała się lepsza od czeskiej.

Do tej pory byliśmy świadkami 21 meczów z udziałem polskich i czeskich zespołów. Bilans dotychczasowych konfrontacji nie jest korzystny dla naszych drużyn, które wygrały siedem meczów, przy dziesięciu wygranych ekip z Czech. Pozostałe cztery spotkania zakończyły się remisami.

Raków – Slavia, kursy bukmacherskie

Faworytem dwumeczu według bukmacherów jest Slavia Praga. Czechom dają również większe szanse na zwycięstwo w czwartkowym meczu, choć Raków w tym wypadku będzie dysponował atutem własnego boiska.

Raków – Slavia, przewidywane składy

Raków do czwartkowego spotkania nie będzie mógł przystąpić w optymalnym składzie. Już wcześniej urazy z gry wyeliminowały dwóch obrońców – Andrzeja Niewulisa i Tomasa Petraska, a ostatnio dołączyli do nich pomocnik Ben Lederman i bramkarz Vladan Kovacević, Żadnego z nich nie zobaczymy w czwartek na murawie.

Zmartwieniem dla trenera Marka Papszuna jest przede wszystkim nieobecność Kovacevicia, bowiem zastępujący go 18-letni Kacper Trelowski nie wykazywał się pewnością podczas ostatniego meczu z Jagiellonią. Niewykluczone, że od pierwszej minuty na murawie pojawi się sprowadzony niedawno z Górnika Zabrze Bartosz Nowak, który w ostatnim ligowym meczu zdobył swojego pierwszego gola dla nowego zespołu.

Raków: Trelowski – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Nowak, Wdowiak, Ivi Lopez, Kun – Gutkovskis

Slavia: Mandous – Doudera, Ousou, Kacharaba, Darley – Tiehi, Holes – Schranz, Traore, Olayinka, Lingr

Raków – Slavia, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, w którym Raków Częstochowa podejmował będzie Slavię Praga, rozegrane zostanie w czwartek (18 sierpnia) o godzinie 20:45. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport, a skomentują go Mateusz Borek i Robert Podoliński.

