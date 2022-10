PSG – Troyes: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint Germain

PSG – Troyes: typy, kursy, zapowiedź. PSG kontynuuje swój zwycięski marsz w tym sezonie będąc dotychczas jedyną niepokonaną drużyną w Ligue 1. Czy to zmieni się w sobotę? Prawdopodobnie nie. Troyes nie wygrał żadnego z ostatnich czterech meczów i zajmuje odległe miejsce w tabeli. Początek meczu o godzinie 17:00.

PSG – Troyes, typy i przewidywania

Trzeba przyznać, że Troyes należą się brawa za wywalczenie jednego punktu w starciu z Lorient w zeszłym tygodniu, jednak podkreślmy, że oba gole wyniknęły ze sporych błędów defensywy. Goście sobotniego starcia pozostają bez zwycięstwa od czterech meczów ligowych i trudno przewidywać, by mogli przełamać się w starciu z mistrzem Francji. Wszystko wskazuje na to, że ofensywne trio Messi, Neymar i Mbappe poniosą paryżan do kolejnego przekonującego zwycięstwa na krajowym podwórku. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

PSG – Troyes, sytuacja kadrowa

Do kadry PSG na mecz z Troyes wraca Marco Veratti, który był zawieszony w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z powodu nadmiaru kartek. Wszystko wskazuje na to, że jedynym nieobecnym w kadrze Christophe’a Galtiera będzie Danilo Pereira. Presnel Kimpembe i Nuno Mendes wrócili do składu na starcie z Maccabi Hajfa i powinni być brani pod uwagę przy wyborze składu na mecz ligowy.

PSG – Troyes, ostatnie wyniki

PSG wywalczyło już awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, ale z Benfiką Lizbona rywalizuje o pierwsze miejsce w grupie. Paryżanie przewodzą w tabeli Ligue 1 z pięcioma punktami przewagi na Lens. Ekipa Galtiera notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu pokonując Marsylię, Ajaccio oraz Maccabi Hajfa.

Troyes to jedenasty zespół Ligue 1 tego sezonu. Goście ostatni raz wygrali 18 września pokonując Clermont. W pozostałych czterech spotkaniach trzykrotnie remisowali (Reims, Lorient oraz Ajaccio) i raz przegrali (Nice).

PSG – Troyes, historia

W poprzednim sezonie na Parc des Princes padł remis 2:2, natomiast na wjeździe paryżanie wygrali 2:1. Przed zeszłorocznym remisem PSG zanotowało serię ośmiu zwycięstw z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach z Troyes.

PSG – Troyes, kursy bukmacherskie

PSG – Troyes, przewidywane składy

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar

Troyes: Lis; T. Balde, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Larouci; Lopes, Kouame, Chavalerin, Odobert; M. Balde

PSG – Troyes, transmisja meczu

Sobotni mecz 13. kolejki Ligue 1 będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 3 oraz CANAL+ Sport 5. Zachęcamy również do obejrzenia tego widowiska w usłudze CANAL+ online. Standardowy pakiet z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł miesięcznie. Jednak rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł.

