PSG – Montpellier: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

Sobotnie granie w drugiej kolejce Ligue 1, zakończy mecz na Parc des Princes. Będące liderem tabeli PSG, podejmie u siebie Montpellier.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Montpellier 1.10 12.0 25.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 21:10 .

PSG – Montpellier, typy i przewidywania

To, że PSG jest murowanym kandydatem do pokonania Montpellier w sobotnim meczu,. Nie podlega żadnej dyskusji. Niewiadomą pozostaje zaś jak dużą różnicą bramek zwyciężą paryżanie To zasadne pytanie, ponieważ do dyspozycji opiekuna mistrza Francji będzie już Kylian Mbappe. Ofensywa gospodarzy będzie zatem jeszcze silniejsza. Sądzimy, że na Parc des Princes obie drużyny nie strzelą gola. Taki scenariusz jest bardzo realny, ponieważ defensywa paryżan imponuje, co potwierdzają dwa czyste konta w tym sezonie.

PSG – Montpellier, sytuacja kadrowa

Christophe Galtier nie będzie miał do dyspozycji jedynie kontuzjowanego Juliana Draxlera. Być może spotkanie opuści też Renato Sanches, który zmaga się z pewnymi kłopotami zdrowotnymi. Olivier Dall’Oglio przy ustalaniu składu musi pominąć dwa nazwiska. Urazy leczą Sacha Delaye i Stephy Mavididi.

PSG – Montpellier, ostatnie wyniki

Christophe Galtier, który tego lata został szkoleniowcem PSG, przygotował drużynę perfekcyjnie podczas obozu przygotowawczego w Japonii. Mistrz Francji gra jak z nut, chociaż skala trudności dotychczas nie była duża. Paryżanie mają jednak na swoim koncie wygrany Superpuchar Francji po starcu z Nantes (4:0). Na inaugurację sezonu w Ligue 1, paryżanie rozprawili się z Clermont (5:0).

Zupełnie inaczej jest w Montpellier. Zespół ten przegrał każdy z pięciu meczów sparingowych. Nie ma co się zatem dziwić, ze trener Olivier Dall’Oglio i jego podopieczni musieli mocno napracować się, aby pokonać 3:2 Troyes. Jeżeli pod uwagę też poprzedni sezon, Montpellier na wygranie spotkania czekało od 20 marca i wyjazdowego pojedynku z Bordeaux.

PSG – Montpellier, historia

Montpellier to wygodny przeciwnik z punktu widzenia PSG, które konfrontowało się z tym zespołem w minionym sezonie dwukrotnie i za każdym razem sięgnęło po pełną pulę. Ponadto paryżanie zachowali czyste konto u siebie (2:0) oraz na wyjeździe (4:0).

PSG – Montpellier, kursy bukmacherów

PSG – Montpellier, przewidywane składy

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar

Montpellier: Omlin; Souquet, Esteve, Sakho, Sainte-Luce; Savanier, Chotard; Maouassa, Khazri, Nordin; Wahi

PSG – Montpellier, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 13 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 29-letni Willy Delajod. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzą CANAL+ Sport 2 i Eleven Sports 2.

Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

