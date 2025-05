PSG – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (07.05.2025)

PSG - Arsenal to rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się w środę (7 maja) o godz. 21:00. Po pierwszym starciu bliżej awansu do finału są mistrzowie Francji.

PSG – Arsenal: typy i przewidywania

Paris Saint-Germain podejmie Arsenal FC na Parc des Princes w meczu rewanżowym 1/2 finału Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu bliżej awansu do finału prestiżowych rozgrywek są paryżanie. Ekipa Luisa Enrique odniosła skromne zwycięstwo nad Kanonierami (1:0). W zeszłym tygodniu bohaterem mistrzów Francji został Ousmane Dembele, który trafił do siatki w 4. minucie.

Drużyny Mikela Artety nie można jeszcze skreślać. Arsenal stoi przed trudnym zadaniem i musi odwrócić losy półfinałowego dwumeczu na wyjeździe, co w historii Ligi Mistrzów udawało się niezwykle rzadko. Choć PSG przystępuje do rewanżu jako wyraźny faworyt, nie można całkowicie przekreślać ambicji i potencjału londyńczyków. Moim zdaniem spotkanie zakończy się remisem, który wystarczy gospodarzom do awansu do wielkiego finału. Mój typ: remis.

PSG – Arsenal: ostatnie wyniki

Paryżanie ponieśli dwie ligowe porażki z rzędu po tym, jak wcześniej zapewnili sobie mistrzostwo Francji. Zespół Luisa Enrique uległ Nicei (1:3), a świetne zawody w bramce rywali rozegrał Marcin Bułka, a w miniony weekend przegrał również ze Strasbourgiem (1:2). Choć w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów PSG pokonało Arsenal (1:0), to w ostatnich tygodniach prezentowało nierówną formę, gdyż zremisowało z Nantes (1:1( i z trudem ograło Le Havre (2:1).

Kanonierzy zaliczyli kolejne potknięcie w Premier League, niespodziewanie przegrywając na Emirates Stadium z Bournemouth (1:2) w 35. kolejce Premier League. Choć gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Declana Rice’a, to w drugiej połowie goście odwrócili losy spotkania i wywieźli z Londynu komplet punktów. Dla zespołu Mikela Artety była to druga porażka z rzędu, co budzi niepokój w końcówce sezonu. Wcześniej Arsenal zremisował z Crystal Palace (2:2), ale potrafili też pokazać klasę, wygrywając z Ipswich Town (4:0) i z Realem Madryt (2:1) na Santiago Bernabeu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

PSG – Arsenal: historia

Arsenal może pochwalić się wyraźną przewagą w bezpośrednich starciach z Paris Saint-Germain. W pięciu ostatnich meczach między tymi zespołami Kanonierzy wygrali dwukrotnie, a dwa spotkania zakończyły się remisami i dopiero w ubiegłym tygodniu Francuzi zdołali wygrać z angielską drużyną. Warto wspomnieć, że w tym sezonie w fazie ligowej LM na Emirates Stadium górą był Arsenal, który pokonał PSG (2:0) po bramkach Kaia Havertza i Bukayo Saki.

PSG – Arsenal: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wyraźnie wskazują, że faworytem środowej potyczki w Parku Książąt są piłkarze PSG. Jeśli twierdzisz, że wygrają paryżanie, to taki kurs oscyluje w granicach 2.05-2.10. Z kolei triumf Arsenalu został wyceniony na poziomie mniej więcej 3.35.

PSG – Arsenal: przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Arsenal Mikel Arteta Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaire-Emery 35 Lucas Beraldo 39 Matwiej Safonow 49 Ibrahim Mbaye 70 Louis Mouquet 80 Arnau Tenas 3 Kieran Tierney 4 Ben White 17 Ołeksandr Zinczenko 19 Leandro Trossard 30 Raheem Sterling 32 Neto 33 Riccardo Calafiori 36 Tommy Setford 37 Nathan Butler-Oyedeji 46 Ismeal Kabia 53 Ethan Nwaneri

PSG – Arsenal: sonda

Kto wygra mecz? Paris Saint-Germain

Remis

Arsenal Paris Saint-Germain 14%

Remis 57%

Arsenal 29% 7+ Votes

PSG – Arsenal: transmisja meczu

Spotkanie PSG – Arsenal w ramach 1/2 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (7 maja) o godzinie 21:00. Mecz będzie można śledzić na antenach CANAL+ Extra 1, TVP 1 oraz TVP Sport, a także w usłudze CANAL+ online.

