Przed 6. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź

6. kolejka nie przyniesie tak wielkich meczów, jak poprzednia seria gier, w której byliśmy świadkami między innymi derbów Mediolanu. Mimo to, znajdziemy w najbliższy weekend kilka rywalizacji na włoskich boiskach, które zapowiadają się całkiem interesują. Kolejkę rozpocznie polski mecz, w którym Napoli zmierzy się ze Spezią a na boisku powinniśmy zobaczyć czwórkę Polaków. Zrekompensować się będzie chciał Inter oraz Juventus, którzy zawiedli w poprzedniej kolejce, natomiast Atalanta w meczu z Cremonese będzie miała doskonałą okazję, by utrzymać fotel lidera.

Napoli – Spezia. Typy, kursy, zapowiedź

W sobotnim spotkaniu najprawdopodobniej zobaczymy czterech Polaków na boisku. W zespole Napoli na boisko wybiegnie Piotr Zieliński, natomiast ekipę z Ligurii będą reprezentować Drągowski, Kiwior i Reca. Azzurri są zdecydowanym faworytem. W środku tygodnia rozbili Liverpool w Lidze Mistrzów i wydaje się, że drobny kryzys, w którym zremisowali dwa mecze z Fiorentiną i Lecce mają już za sobą. Spezia nie radzi sobie w rywalizacjach z dużo mocniejszymi rywalami. W sobotę na Stadio Maradona możemy spodziewać się kilku bramek i ciekawego widowiska.

Atalanta – Cremonese. Typy, kursy, zapowiedź

Na pierwszy rzut oka spotkanie Atalanty z Cremonese nie wydaje się zbyt interesujące, ale biorąc pod uwagę obecną formę La Dei warto przyjrzeć się formie tej drużyny w kolejny spotkaniu. Zespół z Bergamo dość niespodziewanie jest liderem Serie A po pięciu kolejkach remisując jedynie z Milanem i mając na swoim koncie zwycięstwa z Monzą, Torino, Veroną i Sapmdorią. Cremonese to beniaminek włoskiej ekstraklasy, a jedyny punkty wywalczył przed tygodniem w pojedynku z Sassuolo. Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku jest Atalanta, która ma doskonałą okazję by utrzymać się w fotelu lidera na kolejny tydzień.

Juventus – Salernitana. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus nie prezentuje najlepszej formy w obecnym sezonie Serie A, choć jak dotąd jest drużyną niepokonaną we włoskiej ekstraklasie. Mimo to, zajmuje odległe szóste miejsce z uwagi na trzy remisy i tylko dwa zwycięstwa. W niedzielę po raz kolejny na placu gry powinniśmy zobaczyć Arkadiusza Milika, który z impetem przedarł się do składu Starej Damy po zaskakującym transferze. Tym razem Juventus powinien zgarnąć trzy punkty w meczu ze słabo spisującą się Salernitaną, która jak dotąd ma tylko jedno zwycięstwo w obecnym sezonie.

Program 6. kolejki Serie A

Sobota (10 września)

15:00 Napoli – Spezia (1)

18:00 Inter – Torino (1)

20:45 Sampdoria – Milan (2)

Niedziela (11 września)

12:30 Atalanta – Cremonese (1)

15:00 Bologna – Fiorentina (2)

15:00 Lecce – Monza (X)

15:00 Sassuolo – Udinese (2)

18:00 Lazio – Verona (1)

20:45 Juventus – Salernitana (1)

Poniedziałek (12 września)

20:45 Empoli – Roma (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

6. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

