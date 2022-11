Przed 6. kolejką Ligi Konferencji: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Nadszedł czas decydujących rozstrzygnięć w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W czwartek, 3 listopada, zostanie rozegrana ostatnia seria gier, która zadecyduje o tym, jakie zespoły zobaczymy wiosną przyszłego roku w tym turnieju. Oczy polskich kibiców zwrócone będą przede wszystkim na pojedynek w Poznaniu, gdzie Lech przy Bułgarskiej zmierzy się z hiszpańskim Villarreal. Ale to nie znaczy, że na innych stadionach zabraknie emocji. Ciekawie będzie przede wszystkim w grupach D i H, gdzie o awans walczą jeszcze po trzy zespoły.

Lech Poznań – Villarreal. Typy, kursy, zapowiedź

Faworytem spotkania jest oczywiście Villarreal, ale Hiszpanie awans mają już zapewniony, a w Poznaniu nie zagrają w najmocniejszym zestawieniu, również ze względu na kontuzje. Lech, aby zapewnić sobie awans i nie patrzeć na innych musi wygrać lub przynajmniej zremisować licząc, że Hapoel nie wygra różnicą minimum trzech goli. Kolejorz już w pierwszym spotkaniu udowodnił, że jest w stanie sprawić Hiszpanom sporo problemów przegrywając jedynie 3:4, ale obecnie notuje serię czterech meczów bez zwycięstwa, co może niepokoić przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Obie drużyny w pięciu meczach tej edycji Ligi Konferencji zdobyły już łącznie 23 gole i liczymy, że bramek również nie zabraknie przy Bułgarskiej.

FC Koeln – OGC Nice. Typy, kursy, zapowiedź

Koeln do awansu potrzebuje zwycięstwa, Nice z kolei wystarczy remis. Dlatego to gospodarze zagrają pod większą presją i będą dążyli do zdobycia bramki. W pierwszym meczu obu tych drużyn padł remis 1:1, natomiast w ostatnich meczach nieco lepszą formę prezentują Francuzi, którzy są niepokonani od czterech spotkań. Koeln znajduje się dopiero na 10 miejscu w tabeli Bundesligi i z pewnością nie rozgrywa bardzo dobrego sezonu. W czwartkowym meczu będzie im niezwykle ciężko o wygraną. Niemcy tracili bramki w pięciu z ostatnich sześciu meczów, z kolei Nicea nie potrafi zachować czystego konta od sześciu gier, co zwiastuje bramki z obu stron.

Pyunik – FC Basel. Typy, kursy, zapowiedź

Pyunik potrzebuje trzech punktów do awansu, ale w meczu z FC Basel w roli faworyta nie jest stawiany. Mimo świetnej formy w rozgrywkach ligowych, Pyunik na arenie międzynarodowej już tak dobrze sobie nie radzi, a różnica poziomów jest aż nadto widoczna. FC Basel piłkarsko jest zdecydowanie lepszy i mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, by Szwajcarzy zaprzepaścili awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji z niżej notowanym rywalem. Pyunik z pewnością jest w stanie sprawić nieco kłopotów swoim rywalom, ale o wygrana będzie już sporą sensacją.

Program 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji

Czwartek (3 listopada – mecze o 16:30)

Baseksehir – Hearts (1)

RFS – Fiorentina (2)

Czwartek (3 listopada – mecze o 18:45)

Alkmaar – Dnipro (1)

Apollon – Vaduz (1)

CFR Cluj – FC Balkani (1)

Djurgarden – Shamrock Rovers (X)

Gent – Molde (X)

Pyunik – FC Basel (2)

Slavia Praga – Sivasspor (1)

Zalgiris – Slovan Bratysława (2)

Czwartek (3 listopada – mecze o 21:00)

FC Koeln – OGC Nice (X)

FCSB – West Ham (2)

Hapoel – Austria Wiedeń (1)

Lech Poznań – Villarreal (X)

Partizan – Slovacko (1)

Silkeborg – Anderlecht (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

