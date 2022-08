Przed 5. kolejką PKO BP Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy nie zabraknie emocji. W hicie Widzew Łódź zagra z Legią Warszawa. Ciekawie zapowiadają się także spotkania Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław oraz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Przeczytaj opisy najciekawszych potyczek i poznaj typy na wszystkie mecze tej kolejki.

Widzew – Legia. Typy, kursy, zapowiedź

Kiedyś te mecze decydowały o losach mistrzostwa Polski. Dzisiaj Widzew Łódź to beniaminek, a Legia Warszawa chce wrócić na tron po fatalnym poprzednim sezonie. Do tej pory zawodnicy z Łodzi grali w PKO BP Ekstraklasie czterokrotnie. W sumie zanotowali jedno zwycięstwo, jeden remis oraz dwie porażki. W poprzedniej kolejce łodzianie rywalizowali w delegacji ze Śląskiem Wrocław. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Siedem oczek ma Legia Warszawa. Gracze Kosty Runjaicia jak na razie odnieśli dwa zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. Ostatnio pokonali u siebie Piasta Gliwice 2:0. Czy wygrają także z łodzianami? O to nie będzie łatwo…

Lech – Śląsk. Typy, kursy, zapowiedź

Lech z problemami, ale jednak awansował do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Wczoraj poznaniacy pokonali po dogrywce Vikingur 4:1. W decydującej fazie Kolejorz zmierzy się z Dudelange. Na razie ligowe rozgrywki są dla Lecha Poznań koszmarem. Zawodnicy ze stolicy Wielkopolski rozegrali trzy spotkania. W dwóch pierwszych meczach u siebie przegrali (0:2 ze Stalą Mielec i 1:3 z Wisłą Płock). Ostatnio Kolejorz zremisował w delegacji z Zagłębiem Lubin 1:1. O wiktorię ze Śląskiem Wrocław też nie będzie łatwo. Do tej pory zawodnicy gości zdobyli pięć punktów (tylko jedna porażka). W ostatniej kolejce piłkarze Śląska Wrocław zremisowali u siebie z Widzewem Łódź 0:0. W niedzielę końcowy wynik także pewnie zakręci się wokół podziału oczek.

Pogoń – Wisła Płock. Typy, kursy zapowiedź

Portowcy w czterech spotkaniach zdobyli dziewięć oczek. To pozwala zajmować im w tym momencie trzecie miejsce. W dotychczasowych spotkaniach zawodnicy Pogoni Szczecin zanotowali trzy wiktorie. Ostatnio Portowcy pokonali zaś w delegacji Wartę Poznań 2:1. Gracze Wisły Płock są liderami. Zawodnicy Nafciarzy zanotowali same zwycięstwa. Na początek ograli Lechię Gdańsk 3:0. Potem wygrali na wyjeździe z Wartą Poznań 4:0. W trzeciej kolejce triumfowali z Lechem w Poznaniu 3:1. Ostatnio Nafciarze pewnie wygrali zaś na swoim terenie z Miedzią Legnica 4:1. Teraz stawiamy na podział oczek, ponieważ Pogoń Szczecin jest u siebie bardzo mocna.

Program 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Piątek (12 sierpnia)

18:00 Miedź – Zagłębie (x)

20:30 Widzew – Legia (x)

Sobota (13 sierpnia)

15:00 Cracovia – Piast (1)

17:30 Górnik – Stal (1)

20:00 Pogoń – Płock (x)

Niedziela (14 sierpnia)

15:00 Radomiak – Lechia (1)

17:30 Raków – Jagiellonia (x2)

20:00 Lech – Śląsk (x)

Poniedziałek (15 sierpnia)

19:00 Korona – Warta (1)

