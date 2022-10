Przed 11. kolejką Ligue 1. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Przed nami 11. kolejka francuskiej ekstraklasy. W tej serii gier dojdzie do wielkiego hitu, w którym Paris Saint-Germain podejmie przed własną publicznością Olympique Marsylia. Paryżanie notują serię trzech remisów z rzędu, co nie zdarza się zbyt często. Teraz będą mieli znakomitą okazję, by przełamać niefortunną passę z wielkim rywalem. Emocjonująco zapowiada się także pojedynek Monaco z Clermont, w którym ponownie zobaczymy Mateusza Wieteskę. 11. kolejka standardowo potrwa od piątku do niedzieli. Rozpocznie się spotkaniem Strasbourga z Lille.

Lorient – Reims. Typy, kursy, zapowiedź

Lorient dość niespodziewanie po 10. kolejkach Ligue 1 jest wiceliderem z 25 punktami na koncie i stratą tylko jednego oczka do pierwszego PSG. Gospodarze sobotniego starcia notują serię sześciu zwycięstw z rzędu i są także faworytem meczu z Reims. Reims, które nie potrafi wygrać od pięciu spotkań remisując w tym czasie trzykrotnie i dwukrotnie przegrywając. W ostatniej kolejce zdołali jednak wywalczyć cenny punkt z faworyzowanym PSG, co może być dobrym prognostykiem przed sobotnim pojedynkiem. Mimo wszystko brak zwycięstwa Lorient z z dopiero 15 w tabeli Reims będzie można uznać za niespodziankę.

Monaco – Clermont Foot. Typy, kursy, zapowiedź

Monaco jest faworytem niedzielnego starcia. Zespół z Księstwa notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu, a wygrał siedem z ostatnich dziewięciu pojedynków licząc wszystkie rozgrywki. Obecnie znajduje się na piątym miejscu w tabeli. Clermont natomiast jest ósme i do Monaco traci tylko cztery punkty. Podobnie jak ich niedzielny rywal notują serię trzech zwycięstw z rzędu. Forma tego zespołu może być małym zaskoczeniem, dlatego z pewnością mogą pokusić się o korzystny rezultat. Clermont notują fatalną serię czterech porażek z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach z Monaco, ale wydaje się, że zbliżający się mecz będzie idealna okazją do przełamania.

PSG – Olympique Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

PSG przystąpi do meczu z Marsylią po trzech remisach z rzędu, w tym dwóch z Benfiką Lizbona. Sytuacja, do której nie są przyzwyczajeni podopieczni Galtiera raczej nie będzie trwać wiecznie. W niedzielnym hicie może nie wystąpić Lionel Messi, ale mimo to są zdecydowanym faworytem. Marsylia do niedawna deptała po piętach PSG będąc na drugim miejscu w tabeli, ale porażka z Ajaccio w ostatnim czasie przetasowała nieco tabelę i sprawiła, że Lorient przeskoczyło Olympique. Trudno przewidzieć, czy goście z południa Francji będą w stanie sprawić niespodziankę na Parc des Princes, jednak świetny bilans z tego sezonu Ligue 1 20:7 pozwala wierzyć, że możemy spodziewać goli z obu stron w niedzielny wieczór.

Program 11. kolejki Ligue 1

Piątek (14 października)

21:00 Strasbourg – Lille (2)

Sobota (15 października)

17:00 Lorient – Reims (1)

21:00 Lens – Montpellier (1)

Niedziela (15 października)

13:00 Toulouse – Angers (X)

15:00 Auxerre – Nice (2)

15:00 Rennes – Lyon (X)

15:00 Nantes – Brest (1)

15:00 Troyes – Ajaccio (1)

17:05 Monaco – Clermont (1)

20:45 PSG – Marsylia (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

11. kolejka Ligue 1: kursy bukmacherskie, zakład AKO

