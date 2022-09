Przed 1. kolejką Ligi Mistrzów: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Marquinhos

Przed nami premierowa kolejka w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Już we wtorek czeka nas osiem ciekawie zapowiadających się potyczek. W hicie PSG podejmie w Paryżu Juventus. O pierwsze zwycięstwa powalczą też między innymi zawodnicy Realu Madryt oraz Manchesteru City. Przeczytaj poniżej opisy trzech konfrontacji. Sprawdź także plan wtorkowych gier.

PSG – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze PSG znakomicie radzą sobie na krajowym podwórku. Gospodarze pewnie wygrali na początku sezonu spotkanie o Superpuchar Francji z FC Nantes 4:0. Co ciekawe, paryżanie rywalizowali z tymi rywalami też w ostatniej kolejce ligowej. Kanarki nie wykorzystały atutu własnego stadionu i gładko przegrały 0:3. W tym momencie paryżanie są na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Do tej pory gracze tego zespołu zdobyli 24 gole i tylko cztery stracili. Gospodarze są wyraźnymi faworytami wtorkowego spotkania. W szeregach gości jest kilku kontuzjowanych zawodników. Poza tym Juventus średnio spisuje się w rozgrywkach ligowych. W czterech poprzednich takich meczach Stara Dama zanotowała tylko jedno zwycięstwo. Wydaje się zatem, że Juventus przegra z PSG.

Celtic – Real. Typy, kursy, zapowiedź

Podbudowani dobrymi wynikami w lidze przystąpią do tego spotkania zawodnicy Celticu Glasgow. Kilka dni temu gospodarze pokonali na swoim terenie Glasgow Rangers aż 4:0. Dominacja Celticu tak naprawdę w ogóle nie podlegała dyskusji. Piłkarze z Glasgow do tej pory rozegrali sześć spotkań w lidze i za każdym razem triumfowali. Na uwagę zwraca bilans bramkowy. Piłkarze szkockiego klubu zdobyli 25 goli i tylko jednego stracili. Rywalizacja w Lidze Mistrzów to jednak zupełnie inna bajka. Szczególnie jak naprzeciwko ciebie stają triumfatorzy poprzedniej edycji tych rozgrywek. Real Madryt ma na swoim koncie same zwycięstwa w rozgrywkach ligowych. Dodatkowo Królewscy wygrali mecz o Superpuchar Europy z Eintrachtem Frankfurt. Uważamy, że goście zanotują zwycięstwo także w pierwszym spotkaniu tej edycji Ligi Mistrzów.

Sevilla – Manchester City. Typy, kursy, zapowiedź

Gospodarze fatalnie rozpoczęli ten sezon… Trudno przypuszczać, aby Sevilla zrehabilitowała się za kiepskie wyniki w spotkaniu przeciwko Manchesterowi City. Jak na razie gospodarze grali w La Liga czterokrotnie. Piłkarze Sevilli zdobyli w tych spotkaniach tylko jeden punkt i za każdym razem tracili minimum jednego gola. Ostatnio Sevilla okazała się zdecydowanie słabsza na swoim terenie od Dumy Katalonii i przegrała z Barceloną aż 0:3. W nieco lepszych humorach przystąpią do tego spotkania zawodnicy gości. Piłkarze Manchesteru City co prawda ostatnio tylko zremisowali na wyjeździe z Aston Villą 1:1, aczkolwiek ogólna postawa tego klubu – w tym sezonie – jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o rozgrywki Premier League, Obywatele rywalizowali już sześciokrotnie. Łącznie zdobyli 14 punktów. Wydaje nam się, że goście wykorzystają niemoc Sevilli i rozpoczną te rozgrywki od zwycięstwa.

Liga Mistrzów – typy na 1. kolejkę (06.09.2022)

Wtorek (6 września)

18:45 Dortmund – Kopenhaga (1)

18:45 Zagrzeb – Chelsea (2)

21:00 Benfica – Maccabi (1)

21:00 Celtic – Real (2)

21:00 PSG – Juventus (1)

21:00 Lipsk – Szachtar (1)

21:00 Salzburg – Milan (x)

21:00 Sevilla – Man City (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1. kolejka Ligi Mistrzów: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 16:45 6 September 2022 Dinamo Zagreb Chelsea 6.30 4.45 1.50 6.50 4.50 1.50 6.40 4.60 1.52 16:45 6 September 2022 Borussia Dortmund FC Copenhagen 1.35 5.25 8.40 1.35 6.00 8.00 1.35 6.00 8.20 19:00 6 September 2022 Salzburg AC Milan 3.50 3.45 2.10 3.50 3.60 2.10 3.50 3.50 2.09 19:00 6 September 2022 RB Leipzig Shakhtar Donetsk 1.25 6.95 9.45 1.22 7.00 12.00 1.22 6.80 12.00 19:00 6 September 2022 Paris Saint-Germain Juventus 1.37 5.50 7.25 1.35 5.75 8.00 1.35 5.40 8.00 19:00 6 September 2022 Sevilla Manchester City 8.00 4.75 1.40 8.00 5.25 1.38 8.00 5.20 1.37 19:00 6 September 2022 Celtic Real Madrid 5.45 4.15 1.60 5.25 4.40 1.60 5.20 4.30 1.61 19:00 6 September 2022 Benfica Maccabi Haifa 1.24 6.75 10.50 1.22 7.00 12.00 1.23 6.60 12.00 Pokaż 2 więcej spotkań 16:45 7 September 2022 Eintracht Frankfurt Sporting CP 2.15 3.65 3.20 2.20 3.70 3.20 2.16 3.65 3.20 16:45 7 September 2022 Ajax Rangers 1.47 4.70 6.35 1.47 5.00 6.00 1.47 4.90 6.00 Pokaż 2 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2022 19:09 .

