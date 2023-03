PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Rennes, typy i przewidywania

Gospodarze zagrają w tym meczu poważnie osłabieni, ale nadal pozostają faworytem do zwycięstwa. Na murawie zobaczymy Kyliana Mbappe i Lionela Messiego, którzy są gwarantem bramek w meczu. Biorąc pod uwagę także formę Rennes, nie spodziewamy się w tym meczu niespodzianki i stawiamy na wygraną PSG. Nasz typ: zwycięstwo PSG

PSG – Rennes, sytuacja kadrowa

Paryżanie do niedzielnego spotkania przystąpią poważnie osłabieni, bowiem Christophe Galtier przy ustalaniu składu nie będzie mógł brać pod uwagę siedmiu zawodników. Na murawie nie zobaczymy kontuzjowanych Neymara, Presnela Kimbembe, Achrafa Hakimiego, Sergio Ramosa, Carlosa Solera, Nordiego Mukiele i Marquinhosa. Szkoleniowiec PSG ma więc mocno ograniczone pole manewru.

Bez kilku zawodników do meczu przystąpi również Rennes. Względy zdrowotne eliminują z gry Martina Terriera, Jeremy’ego Doku, Xekę, Lorenza Assignona i Desire Doue.

PSG – Rennes, ostatnie wyniki

PSG umocniło się na prowadzeniu w ligowej tabeli dzięki czterem kolejnym zwycięstwom (4:3 z Lille, 3:0 z Marsylią, 4:2 z Nantes i 2:1 z Brest), ale atmosfera w klubie nie jest najlepsza. To oczywiście efekt pożegnania się z rozgrywkami Ligi Mistrzów po dwóch porażkach z Bayernem Monachium. To właśnie odniesienie sukcesu w europejskich pucharach jest od kilku sezonów celem PSG, ale z jego realizacją paryżanie mają ogromne problemy. W niedzielę zagrają jedynie o zrobienie kroku w kierunku zdobycia kolejnego mistrzostwa Francji, co jest dla nich wręcz obowiązkiem.

Tym razem zespół Christophe’a Galtiera zmierzy się na Parc des Princes z piątym w tabeli Rennes, które również walczy o miejsce premiowane występami w pucharach w przyszłym sezonie. Forma drużyny nie napawa jednak w tej kwestii kibiców. Rennes gra w ostatnich tygodniach w kratkę, a w dwóch ostatnich kolejkach zapisało na swoje konto tylko jeden punkt – 0:1 z Marsylią i 0:0 z Auxerre.

PSG – Rennes, historia

Rennes od kilku sezonów jest bardzo niewygodnym rywalem dla PSG. Z ostatnich sześciu ligowych pojedynków obu drużyn tylko dwa zakończyły się wygranymi faworyzowanej drużyny ze stolicy Francji.

W pierwszym pojedynku w tym sezonie Rennes również stanęło na drodze PSG do odniesienia zwycięstwa. Spotkanie zakończyło się skromną wygraną 1:0 gospodarzy.

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

PSG na papierze jest zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów. Wskazują na to również kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.50.

PSG – Rennes, kto wygra?

PSG – Rennes, przewidywane składy

PSG – Rennes, transmisja meczu

Niedzielny mecz PSG – Rennes rozpocznie się o godzinie 17:05 i będzie można go obejrzeć "na żywo" na kanałach Eleven Sports i CANAL+ Sport 5.

Online to spotkanie będzie można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online.

Zupełnie darmowa transmisja tradycyjnie dostępna będzie w usłudze STS TV.

