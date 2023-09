PSG - Nice, typy na mecz 5. kolejki Ligue 1. Pod wodzą Luisa Enrique paryżanie już dwukrotnie w tym sezonie tracili punkty. W piątek czeka ich trudne wyzwanie, bowiem na Parc des Princes podejmą Niceę, która dotychczas jeszcze nie przegrała. Początek rywalizacji o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PSG – Nice, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain pod wodzą Luisa Enrique zaliczyło falstart, natomiast w ostatnich dwóch meczach prezentowało się już okazale i wysoko ogrywało swoich rywali. Latem w Paryżu doszło do poważnych zmian kadrowych i “wymiany pokoleniowej”. Weteranów zastąpili młodsi zawodnicy, którzy mają w sobie na tyle jakości, aby od samego początku decydować o wynikach drużyny. W najbliższy piątek paryżanie zmierzą się przed własną publicznością z Niceą, która ma za sobą niezły początek sezonu. Po czterech kolejkach pozostaje niepokonana, choć sama wygrała ledwie raz. Dostępu do jej bramki konsekwentnie strzeże Marcin Bułka, który wygrał rywalizację podczas przygotowań do sezonu. Będzie miał jednak trudne zadanie, aby powstrzymać na Parc des Princes gwiazdy światowej piłki, na czele z Kylianem Mbappe i Ousmanem Dembele. Nasz typ – PSG strzeli przynajmniej dwie bramki.

STS 1.51 PSG strzeli minimum dwie bramki Zagraj!

PSG – Nice, sytuacja kadrowa

Luis Enrique wciąż nie może korzystać ze wszystkich swoich zawodników. Z piątkowego meczu wyłączeni są Marco Asensio, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele i Fabian Ruiz. Cała piątka w dalszym ciągu leczy mniej lub bardziej poważne urazy. Szansę debiutu w nowych barwach będzie miał natomiast Randal Kolo Muani, który w ostatni dzień letniego okienka transferowego trafił na Parc des Princes.

PSG – Nice, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain zaczęło sezon ligowy od dwóch remisów. Po nich nastąpiło przełamanie, gdyż ekipie Luisa Enrique udało się ograć Lens (3-1). W minionej kolejce paryżanie wygrali natomiast hitowe starcie z Olympique’em Lyon, gromiąc go aż 4-1. W ligowej tabeli zajmują drugie miejsce, ustępując jedynie lepiej punktującemu AS Monaco.

Nicea może pochwalić się, że po czterech kolejkach Ligue 1 wciąż pozostaje bez porażki. Dorobek punktowy natomiast nie zachwyca, gdyż w tym czasie trzykrotnie remisowali – z Lille (1-1), Lorient (1-1) oraz Lyonem (0-0). W weekend poprzedzający przerwę reprezentacyjną udało się natomiast zwyciężyć nad Strasbourgiem (2-0).

PSG – Nice, historia

Nicea w ostatnim czasie była dla Paris Saint-Germain dość niewygodnym przeciwnikiem. W minionym sezonie w lidze dwukrotnie triumfowali paryżanie (2-1, 0-2), zaś wcześniej Nicea zwyciężyła zarówno w Ligue 1, jak i w ramach 1/8 finału Pucharu Francji. Wówczas awans do kolejnej rundy rozstrzygnął się w serii jedenastek, które lepiej wykonywali rywale mistrza Francji.

PSG – Nice, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.50. W przypadku ewentualnej wygranej Nicei jest to aż 6.00, natomiast remis oszacowano na 4.70. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania ze specjalnej promocji bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

PSG – Nice, przewidywane składy

Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Nice (Przewidywany skład) 4-3-3 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Nice (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Luis Enrique Francesco Farioli Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas

15 Danilo Pereira

23 Randal Kolo Muani

27 Cher Ndour

28 Carlos Soler

29 Bradley Barcola

32 Layvin Kurzawa

44 Hugo Ekitike

80 Arnau Tenas Romain Perraud 3

Jeremie Boga 7

Pablo Rosario 8

Aliou Balde 12

Khéphren Thuram 19

Jordan Lotomba 23

Evann Guessand 29

Badredine Bouanani 35

PSG - Nice, transmisja meczu

Piątkowy mecz 5. kolejki Ligue 1 pomiędzy Paris Saint-Germain a Niceą rozpocznie się o godzinie 21. Starcie na Parc des Princes będzie transmitowane w polskiej telewizji na Eleven Sports 1, CANAL+ Sport 2 oraz CANAL+ Sport 5.

