Paris-Saint Germain – Nantes. Typy na Superpuchar Francji. Ostatnie spotkanie między Paryżanami i Nantes zakończyło się pewnym zwycięstwem Kanarków 3:0. Mistrzowie Francji do meczu mogą zatem podchodzić z dozą niepewności.

Paris-Saint Germain – Nantes, typy i przewidywania

W składzie PSG zaszło sporo zmian personalnych. Nowy trener – Christophe Galtier wskazał, których piłkarzy nie będzie potrzebował i powinni natychmiast zostać sprzedani. W drugą stronę, sprowadzono natomiast zawodników, którzy mają podnieść jakość gry zespołu. Aż 41 milionów euro zainwestowano w Vitinhę, który przeniósł się do Paryża z FC Porto. Portugalczyk z marszu wskoczył do wyjściowego składu w meczach sparingowych i prezentował się naprawdę przyzwoicie. Prawdopodobnie otrzyma od szkoleniowca także szansę w wyjściowym składzie w meczu o Superpuchar Francji.

Niewiele zmieniło się natomiast w kadrze Nantes. Kanarki w ubiegłym sezonie uplasowały się dopiero na dziewiątym miejscu w Ligue 1, ale niepowodzenia ligowe odbili sobie w krajowym pucharze. Było to dla nich pierwsze trofeum od sezonu 2001/02. Trudno będzie jednak dołożyć kolejne trofeum do klubowej gabloty. Paryżanie są wyraźnym faworytem tego spotkania i na papierze mają wszelkie argumenty ku temu, by bez problemów poradzić sobie z nieporównywalnie uboższym Nantes. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Tak.

Paris-Saint Germain – Nantes, ostatnie wyniki

Podopieczni Christophe Galtiera wygrali wszystkie cztery przedsezonowe sparingi, choć warto odnotować, że mierzyli się głównie z drużynami z Japonii. Nantes będzie pierwszym poważnym rywalem, który zweryfikuje na jakim etapie pracy znajdują się mistrzowie Francji. Nieco gorzej pod tym względem prezentowało się Nantes. Kanarki na cztery spotkania wygrały dwa – z Caen i Lorient. Oprócz tego zanotowali porażki z Guingamp i Stade Rennais.

Paris-Saint Germain – Nantes, sytuacja kadrowa

Sporą stratą dla nowego szkoleniowca PSG na Superpuchar Francji będzie brak Kyliana Mbappe. Francuz z powodu nadmiaru żółtych kartek nie będzie mógł wystąpić w spotkaniu i nie poleciał razem z drużyną do Tel Awiwu. W składzie zabraknie także leczącego uraz Juliana Draxlera. Znalazło się w niej za to miejsce dla nowych nabytków. Do dyspozycji trenera będą Vitinha, a także Mukiele.

W barwach Nantes na pewno nie zobaczymy zmagającego się od dłuższego czasu z urazem Charlesa Traore.

Paris-Saint Germain – Nantes, historia

W ubiegłym sezonie kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia, gdy Nantes wygrywało 3:1 z bezradnym PSG. Kanarki na własnym stadionie nie dały szans Paryżanom, a nie było to jedyne ich zwycięstwo w ostatnim czasie. Biorąc pod uwagę poprzednie pięć spotkań, Nantes triumfowało dwukrotnie. Pozostałe trzy mecze wygrała natomiast drużyna Paris-Saint Germain.

Paris-Saint Germain – Nantes, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem według bukmacherów są mistrzowie Francji. Kurs na ich zwycięstwo wynosi zaledwie 1.37, podczas gdy typ na wygraną Nantes to aż 8.50. Remis natomiast tym razem wyceniany jest na ok. 5.70. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus od pierwszej wpłaty aż do 300 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Paris-Saint Germain – Nantes, przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Veratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Icardi, Neymar

Nantes: Lafont – Andrei Girotto, Casteletto, Pallois – Corchia, Sissoko, Chirivella, Merlin – Blas, Guessand, Simon

Paris-Saint Germain – Nantes, transmisja

Spotkanie o Superpuchar Francji transmitowane będzie na antenie Eleven Sport 1, CANAL+Sport 2, CANAL+Sport 5. Oprócz tego mecz “na żywo” obejrzycie także na stronie bukmacherów Betclic, oraz STS.

