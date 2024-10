Panathinaikos – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2024)

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Panathinaikos – Chelsea: przewidywania

Nie ma co ukrywać, mecze Chelsea w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy zawsze będą jednymi z najciekawszych w danej serii gier. Zespół z Londynu w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze i na wielu polach widać progres tej ekipy. Jedną z nich są europejskie puchary, bowiem jak do tej pory mają oni na swoim koncie komplet punków. W czwartkowy wieczór jadą jednak na zawsze groźny teren do Aten, gdzie podejmie ich miejscowy Panathinaikos. Trudno jednak spodziewać się sensacji. Anglicy powinni to starcie spokojnie wygrać i nie mieć większych problemów. Mój typ na to spotkanie: Chelsea wygra mecz.

Panathinaikos – Chelsea: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki tych drużyn są dość porównywalne, ale nieco więcej punków zdobył zespół Chelsea. Londyńczycy poza ostatnim przegranym hitowym starciem z Liverpoolem w Premier League (1:2), zanotowali w ostatnich czterech meczach trzy zwycięstwa oraz jeden remis. Pokonali m.in. zespół Brighton oraz Gent. W sumie w tym sezonie w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy mają na swoim koncie trzy oczka.

Jeśli chodzi o Panathinaikosu, to oni w analogicznym okresie czasu, czyli podczas ostatnich pięciu meczy zdobyli w sumie osiem punków i zanotowali jedną porażkę. Było to w hitowym starciu ligi greckiej przeciwko AEK-owi Ateny. Poza tym w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy zremisowali z ekipą Borac Banja Luka 1:1.

Panathinaikos – Chelsea: historia

To będzie pierwszy mecz tych drużyn w historii.

Panathinaikos – Chelsea: kto wygra?

Panathinaikos – Chelsea: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest zespół Chelsea, kurs na ich zwycięstwo oscyluje w okolicach 1.57. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 4.20-4.30. Grając na trzy punkty gospodarzy stawiamy za około 5.50.

Panathinaikos – Chelsea: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Premium 6. Mecz można też śledzić w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go. Początek rywalizacji w czwartek 24 października 2024 roku o godzinie 18:45.

