Omonia – Manchester United: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Czerwone Diabły w czwartkowy wieczór w roli murowanego faworyta przystąpią do walki o drugie zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Neo GSP Stadium Liga Europy, gr. E Omonia Nikozja Manchester United 13.0 6.60 1.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2022 20:38 .

Omonia – Manchester United, typy i przewidywania

Kibice Manchesteru United nie wybaczą swojej drużynie innego scenariusza niż zdobycie trzech punktów na Cyprze. Kursy na wygraną gości nie są jednak zbyt atrakcyjne, dlatego pójdziemy w nieco innym kierunku. Czerwone Diabły dysponują na tyle dużym potencjałem w ofensywie, że nie powinni mieć większych problemów z poradzeniem sobie z defensywą rywali, dlatego też spodziewamy się sporej liczby bramek w tym meczu. Stawiamy, że padnie ich przynajmniej trzy. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Omonia – Manchester United, sytuacja kadrowa

Manchester United do czwartkowego spotkania będzie musiał sobie poradzić bez dwójki środkowych obrońców – Raphaela Varane’a i Harry’ego Maguire’a, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Pod znakiem zapytania stoją również występy Martina Dubravki i Donny’eg van de Beeka.

Omonia – Manchester United, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły po dwóch dotychczasowych kolejkach mają na swoim koncie trzy punkty. Drużyna Erika ten Haga w pierwszym grupowym meczu przegrała 0:1 na Old Trafford z Realem Sociedad, natomiast w drugim pokonała 2:0 na wyjeździe Sheriff Tiraspol. W czwartek wręcz obowiązkiem będzie wywiezienie przez Manchester United z Cypru kompletu punktów.

Omonia to zdecydowanie najsłabszy zespół w grupie E Ligi Europy. Cypryjczycy przegrali oba rozegrane do tej pory spotkania, najpierw ulegając u siebie 0:3 Sheriffowi, a następnie 1:2 na wyjeździe Realowi Sociedad.

Manchester United do czwartkowego spotkania przystąpi tuż po dotkliwej porażce w derbowym meczu z Manchesterem City. Spotkanie na Etihad Stadium zakończyło się efektowną wygraną 6:3 drużyny Josepa Guardioli.

Omonia – Manchester United, historia

Dla obu drużyn będzie to pierwsza okazja do spotkania się na jednym boisku. Do tej pory nie miały okazji ze sobą rywalizować. Nie ma wątpliwości, że pojedynek z Manchesterem United będzie wielkim świętem dla fanów cypryjskiego zespoły, a całej cypryjskiej piłki.

Omonia – Manchester United, kursy bukmacherskie

W czwartkowym meczu zdecydowanym faworytem będą goście z Manchesteru, również zdaniem legalnych bukmacherów. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów sięgają jedynie 1.24. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferty Superbet i odebrać freebet 34 zł. Wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod promocyjny GOAL.

Omonia – Manchester United, przewidywane składy

Omonia: Fabiano – Miletic, Yuste, Panagiotou – Matthews, Charalampous, Papoulis, Dikserand, Lecjaks – Ansarifard, Bruno

Manchester United: De Gea – Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw – Casemiro, Eriksen – Antony, Fernandes, Elanga – Martial

Omonia – Manchester United, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie grupy E Ligi Europy pomiędzy Omonią Nikozja i Manchesterem United będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:45.

