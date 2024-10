Olimpia Grudziądz - Wisła Puławy, typy na mecz Betclic 2. Ligi. Obie ekipy uchodzą w tym sezonie za ligowych średniaków. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Szpaderski

Olimpia Grudziądz Wisła Puławy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2024 21:51 .

Olimpia – Wisła, typy i przewidywania

Olimpia Grudziądz i Wisła Puławy to dwie z niewielu ekip, które w drugoligowej tabeli zajmują neutralne miejsca. Olimpia ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, zaś Wisła traci dwa punkty do strefy barażowej. W piątek te drużyny zmierzą się ze sobą w Grudziądzu. Za faworyta uznawana jest Olimpia, która w ostatnich tygodniach osiągała nieco lepsze wyniki. Puławianie dopiero odbudowują się po niekorzystnej serii, w trakcie której przegrali czterokrotnie. Oba zespoły mają wiele do udowodnienia i zależy im na zdobyciu kompletu punktów. Mój typ – Olimpia wygra.

Betclic 1.79 Olimpia wygra Zagraj!

Olimpia – Wisła, ostatnie wyniki

Olimpia Grudziądz ma w dorobku 17 punktów i zajmuje jedenaste miejsce. Ma przewagę nad strefą spadkową, a do pozycji barażowych również sporo traci. Olimpia w poprzedniej kolejce przegrała ze Skrą Częstochowa 1-2, a wcześniej podzieliła się punktami ze Świtem Szczecin (2-2). Te wyniki okazały się brutalnym przerwaniem serii trzech kolejnych wygranych – w lidze z GKS-em Jastrzębie (2-1) i Podbeskidziem (2-1) oraz w Pucharze Polski z GKS-em Tychy (4-2).

Wisła Puławy traci dwa oczka do strefy barażowej. Po bardzo dobrym początku sezonu przydarzyła jej się seria czterech kolejnych przegranych, którą udało się zakończyć dopiero w poprzedniej kolejce. Wówczas Wisła ograła u siebie Zagłębie Sosnowiec 1-0. Wcześniej poległa w rywalizacjach z Chojniczanką Chojnice, Wieczysta Kraków, Polonią Bytom i Skrą Częstochowa.

Olimpia – Wisła, historia

Olimpia Grudziądz i Wisła Puławy toczyły w poprzednim sezonie zaciętą bezpośrednią rywalizację. W rundzie jesiennej Wisła zwyciężyła przed własną publicznością 3-1, zaś wiosną lepsza okazała się Olimpia, która wygrała 1-0. Były to pierwsze starcia tych ekip od niemal siedmiu lat. W 2016 roku mierzyły się one na poziomie pierwszej ligi.

Olimpia – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Olimpię Grudziądz jako faworyta piątkowej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.79. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Wisły Puławy jest to natomiast 4.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Olimpia Grudziądz Remis Wisła Puławy 1.79 3.50 4.00 1.79 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2024 21:51 .

Olimpia – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Olimpii 0% Remisem 0% Wygraną Wisły 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Olimpii

Remisem

Wygraną Wisły

Olimpia – Wisła, transmisja meczu

Mecz 15. kolejki Betclic 2. Ligi między Olimpią Grudziądz a Wisłą Puławy rozpocznie się o godzinie 19:23. Transmisja odbędzie się tylko w internecie – na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz w ramach usługi Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.