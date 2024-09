Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Brede

Olimpia Grudziądz Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2024 14:22 .

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywania

To z pewnością nie będzie najciekawszy mecz Betclic 2. ligi w tej kolejce, ale być może ze względu bukmacherskiego będzie dla kogoś ciekawy. Olimpia Grudziądz na własnym stadionie podejmie zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Trudno jednak zgodzić się z wyraźnymi wskazaniami bukmacherów na zwycięstwo Olimpii, którzy zdecydowanie w kursach typują ten zespół do zwycięstwa. W mojej ocenie – jako, że oba zespoły są sąsiadami w ligowej tabeli i grają podobnie – kurs na trzy punkty gospodarzy jest przeszacowany i można skorzystać z okazji. W mojej ocenie w tym meczu warto postawić: Podbeskidzie lub remis.

Jakub Betclic 1.82 Podbeskidzie wygra lub zremisuje Zagraj!

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: ostatnie wyniki

Obie drużyny w środku tygodnia rywalizowały w ramach Pucharu Polski. Zespół Olimpii mierzył się z GKS-em Tychy i na własnym terenie pokonał wyżej notowanych rywali 4:2. Z kolei Podbeskidzie po bardzo długiej i heroicznej walce uległo Zagłębiu Lubin w serii rzutów karnych.

Jeśli chodzi jednak o ligę, to do tej pory Podbeskidzie zgromadziło na swoim koncie 10 punktów. Przed tygodniem podzielili się oni punktami w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Na wyjeździe jednak są bez zwycięstwa od prawie roku. Z kolei Olimpia ma dokładnie taką samą liczbę oczek, ale nieco lepszy bilans bramkowy. Ostatnio ulegli oni Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: historia

Obie te drużyny w ostatnich latach nie miały zbyt wiele okazji do tego, aby spotykać się na poziomie Betclic 2. ligi, ani też na innych szczeblach rozgrywkowych. Ostatni mecz pomiędzy nimi miał miejsce w 2020 roku. Wówczas w czerwcu na stadionie w Grudziądzu padł wynik 2:1 dla Górali, a prowadził ich wówczas Krzysztof Brede, który teraz znów pracuje pod Klimczokiem. W pierwszym meczu sezonu z kolei Podbeskidzie u siebie wygrało dokładnie takim samym wynikiem.

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kto wygra?

Kto wygra mecz? Olimpia Grudziądz 0% Remis 0% Podbeskidzie Bielsko-Biała 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Olimpia Grudziądz

Remis

Podbeskidzie Bielsko-Biała

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Faworytem tego starcia jest zespół Olimpii Grudziądz i to dość wyraźnie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w okolicach 1.96. Remis z kolei wyceniany jest na mniej więcej 3.35. Trzy punkty dla Podbeskidzia to stawka 3.60.

Olimpia Grudziądz Remis Podbeskidzie Bielsko-Biała 1.96 3.35 3.60 1.96 3.35 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2024 14:22 .

Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie Bielsko-Biała: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany w telewizji ani w internecie. Początek transmisji w niedzielę 29 września o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.