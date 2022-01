Typy na weekend od Niezłej Typiary [WIDEO]

Na zdjęciu: Niezła Typiara

W poprzedni weekend Niezła Typiara zaprezentowała 100-procentową skuteczność. Jak będzie w tym? Już wkrótce się przekonamy. W najnowszym odcinku znajdziecie typy na bardzo ciekawie zapowiadają się mecze w Anglii i we Włoszech.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Przed tygodniem Niezła Typiara miała powody do zadowolenia – takie daje bowiem 100-procentowa skuteczność. Typy na cztery spotkania, które doszły do skutku okazały się trafione! Co typowała? Typy znajdziecie na grafice. Nieco niżej prezentujemy również najnowszy odcinek, w którym znajdziecie propozycje na najbliższy weekend.

Typy bukmacherskie 22-23 stycznia

W naszym materiale znajdziesz typy na mecze:

Lazio Rzym – Atalanta Bergamo

Crystal Palace – Liverpool

Arsenal FC – Burnley FC

Chelsea FC – Tottenham Hotspur

AC Milan – Juventus FC

W ten weekend skupiamy się na rywalizacji w angielskiej Premier League i włoskiej Serie A. Ciekawych pojedynków i piłkarskich hitów nie zabraknie. W materiale znajdziecie między innymi typy na szlagiery w obu ligach: Chelsea – Tottenham oraz Milan – Juventus. Pojedynki te zawsze dostarczają dużych emocji i nie inaczej jest tym razem.

Ale to nie wszystko. Niezła Typiara, razem z kolegami z zagranie.com, przygotowała również typy na trzy inne spotkania. We Włoszech zajrzymy również do Rzymu, gdzie na Stadio Olimpico miejscowe Lazio zmierzy się z nieobliczalną Atalantą Bergamo.

W Anglii sprawdzimy jak poradzą sobie mające duże aspiracje ekipy Liverpoolu i Arsenalu, które zmierzą się odpowiednio z Crystal Palace (na wyjeździe) i Burnley (u siebie).

