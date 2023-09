Niemcy – Francja: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2023)

Niemcy - Francja: typy i kursy na mecz towarzyski. Mistrzowie świata z 2014 roku po klęsce z Japonią postanowili rozstać się z Hansi Flickiem, więc w starciu z "Trójkolorowymi" na ławce trenerskiej tymczasowo zasiądzie Rudi Voller. Natomiast "Le Blues" przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach po zwycięstwie nad Irlandią, ale w nieco okrojonym składzie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już we wtorek (12 września) o godzinie 20:45.

Niemcy – Francja, typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec we wtorkowy wieczór ugości na Signal Iduna Park kadrę Francji. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w ramach meczu towarzyskiego, który może okazać się niezwykle ciekawy. W zespole Didiera Deschampsa może dojść do kilku zmian w składzie, natomiast w drużynie gospodarzy po klęsce z Japonią doszło do zmiany szkoleniowca – Hansiego Flicka tymczasowo zastąpił Rudi Voller. My spodziewamy się ciekawego starcia, w którym to jednak po zwycięstwo sięgną goście. Nasz typ: wygrana Francji

Niemcy – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec zalicza obecnie jedną z najgorszych serii w całej historii. Ich gra jest daleka od ideału, stąd ze stanowiska selekcjonera kadry postanowiono zwolnić Hansiego Flicka. W ostatnich pięciu spotkaniach nasi zachodni sąsiedzi tylko raz zremisowali (3:3 z Ukrainą) i ponieśli aż cztery porażki (1:4 z Japonią, 0:2 z Kolumbią, 0:1 z Polską, 2:3 z Belgią)

Natomiast Francuzi idą jak burza przez eliminacje do przyszłorocznego EURO. Pięć ostatnich spotkań, to pięć zwycięstw “Trójkolorowych” (2:0 z Irlandią u siebie, 1:0 z Grecją, 3:0 z Gibraltarem, 1:0 z Irlandią na wyjeździe i 4:0 z Holandią). Co ciekawe, w każdym z tych spotkań udało im się zachować czyste konto.

Niemcy – Francja, historia

Ostatni raz obie reprezentacja stanęły naprzeciwko siebie podczas ostatnich mistrzostw Europy. Wówczas lepsi okazali się Francuzi, którzy skromnie pokonali Niemców 1:0. Wcześniejsze cztery rywalizacje obu zespołów kończyły się dwoma zwycięstwami “Trójkolorowych”, a także dwoma remisami. Reprezentacja Niemiec nie potrafi pokonać Francji od 2014 roku, kiedy w ćwierćfinale lepsi okazali się ówcześni podopieczni Joachima Loewa.

Niemcy – Francja, spotkania bezpośrednie (H2H)

15.06.2021 EURO 2020 Francja – Niemcy 1:0 16.10.2018 Liga Narodów Francja – Niemcy 2:1 06.09.2018 Liga Narodów Niemcy – Francja 0:0 14.11.2017 Mecz towarzyski Niemcy – Francja 2:2 07.07.2016 EURO 2016 Niemcy – Francja 0:2

Niemcy – Francja, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem wtorkowe meczu jest reprezentacja Francji, mimo że to za Niemcami będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu niosącego się po Signal Iduna Park. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Trójkolorowych” to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.22 – 2.25, podczas gdy na wygraną mistrzów świata z 2014 roku wynoszą około 3.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Niemcy – Francja, kto wygra?

Niemcy – Francja, przewidywane składy

Reprezentacja Niemiec: ter Stegen – Henrichs, Thiaw, Rudiger, Gosens – Kimmich, Gundogan – Sane, Wirtz, Brandt – Muller

Reprezentacja Francji: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Camavinga, Rabiot – Coman, Griezmann, Mbappe – Thuram

Niemcy – Francja, transmisja meczu

Transmisja wtorkowego meczu będzie dostępna w Polsce wyłącznie na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park o godzinie 20:45.

