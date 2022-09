Newcastle – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Eddie Howe

W najbliższy weekend wracamy do gry w Premier League. Poprzednia kolejka została przełożona na skutek śmierci królowej Elżbiety II, ale 8. kolejka odbędzie się już w większości zgodnie z planem. W sobotę o godzinie 16 Newcastle United podejmie na własnym terenie Bournemouth. Obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli, choć wyraźnym faworytem będą gospodarze. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Newcastle – Bournemouth, typy i przewidywania

Osobą łączącą obie ekipy jest Eddie Howe, który w latach 2012-2020 pracował w Bournemouth, a obecnie jest związany kontraktem z Newcastle United. To właśnie pod jego wodzą “Sroki” mają zerwać z łatką ligowego średniaka i włączyć się do walki o wyższe cele. Na ten moment idzie dość przeciętnie, choć pozycja w tabeli nie do końca oddaje rzeczywistość. Newcastle było w stanie zatrzymać już Manchester City, a do remisu z Liverpoolem zabrakło sekund. Gospodarze sobotniej rywalizacji mają w swojej kadrze zdecydowanie większy potencjał od najbliższych rywali, dlatego to oni podejdą do tego starcia w roli faworytów. Bournemouth ma na ten moment najgorszą defensywę w Premier League, która w sześciu kolejkach straciła aż 18 bramek. Ofensywa Newcastle z pewnością będzie chciała wykorzystać ten fakt i zdominować przeciwnika przed własną publicznością. Nasz typ – Newcastle wygra więcej niż jedną bramką.

Newcastle – Bournemouth, sytuacja kadrowa

W ekipie Newcastle United na pewno zabraknie kontuzjowanych Jonjo Shelveya, Emila Kraftha oraz Karla Darlowa. Pod znakiem zapytania stoją ponadto występy Bruno Guimaraesa, Allana Saint-Maximina i Calluma Wilsona. Cała trójka pauzuje od kilku tygodni i nie ma pewności, czy tym razem będą do dyspozycji trenera.

Lista absencji po stronie Bournemouth nie jest tak obszerna. W rywalizacji ze “Srokami” na boisku nie pojawią się kontuzjowani Ben Pearson i Joe Rothwell. David Brooks zmaga się natomiast z chorobą.

Newcastle – Bournemouth, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Newcastle United bezbramkowo zremisowało z Crystal Palace, a wcześniej punkt z Liverpoolem został wydarty w ostatnich sekundach spotkania. “Sroki” długo czekają na ligowe zwycięstwo, ale przy tym rzadko przegrywają. Z pięciu ostatnich meczów w Premier League czterokrotnie dzieliły się punktami ze swoimi rywalami. Jedyną wygraną udało się uzyskać w 1. kolejce przeciwko Nottingham Forest.

Bournemouth w obecnym sezonie wygrało już dwukrotnie, choć w pozostałych spotkaniach na szczególną uwagę zasługiwała przede wszystkim mizerna gra w defensywie. W starciach z Liverpoolem, Arsenalem i Manchesterem City “Wisienki” straciły łącznie aż 16 bramek. W minionej kolejce udało im się natomiast zwyciężyć z Nottingham Forest (3-2).

Newcastle – Bournemouth, historia

Newcastle United to dla Bournemouth bardzo niewygodny rywal. Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w sezonie 2019/2020. W rundzie jesiennej “Sroki” wygrały 2-1, zaś na wiosnę pokonały swoich najbliższych rywali aż 4-1. Aby znaleźć ostatnie zwycięstwo “Wisienek”, należy cofnąć się pamięcią do 2017 roku. Wówczas padł wynik 1-0.

Newcastle – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy typują Newcastle United jako ogromnego faworyta sobotniej rywalizacji. Kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,47. W przypadku wygranej Bournemouth jest to nawet 7,20.

Newcastle – Bournemouth, przewidywane składy

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman, Targett, Willock, Longstaff, Joelinton, Almiron, Isak, Fraser

Bournemouth: Neto, Smith, Mepham, Kelly, Zemura, Lerma, Cook, Christie, Billing, Tavernier, Solanke

Newcastle – Bournemouth, transmisja meczu

Sobotnia rywalizacja w ramach 8. kolejki Premier League pomiędzy Newcastle United a Bournemouth rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

