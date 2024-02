Spotkanie AS Monaco - Paris Saint-Germain to hit 24. kolejki Ligue 1. Na stadionie Stade Louis II zmierzą się ze sobą pierwsza oraz trzecia siła ligi francuskiej. Czy PSG wykona kolejny duży krok w stronę obrony mistrzowskiego tytułu? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

Imago / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

AS Monaco Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lutego 2024 23:15 .

Monaco – Paris Saint-Germain: typy bukmacherskie

Sytuacja w tabeli ligowej Ligue 1 robi się coraz bardziej klarowna. Paris Saint-Germain dysponuje przewagą 13 punktów nad trzecim w tabeli AS Monaco, a w przypadku zwycięstwa ta różnica wzrośnie aż do szesnastu oczek. Na tym etapie odrobienie takiego dystansu, biorąc pod uwagę fakt, że do końca sezonu pozostało po tym meczu 10. kolejek, wydaje się niemożliwe. Podopieczni Luisa Enrique nie powinni mieć problemów, aby ze Stade Louis II wywieźć zwycięstwo. W dodatku gospodarze przystąpią do rywalizacji osłabieni brakiem dwóch kluczowych zawodników. Vanderson zmaga się z kontuzją pleców, zaś Denis Zakaria jest zawieszony z powodu żółtych kartek.

Moim zdaniem w tym meczu Kylian Mbappe i spółka pokażą, że są drużyną lepszą niż ich rywale. Co więcej, PSG będzie chiało jak najszybciej zapewnić sobie mistrzostwo Francji, żeby wszystkie siły skupić na Lidze Mistrzów.

Obie drużyny prezentują dość ofensywne nastawienie, dlatego spodziewam się, że zobaczymy w tym spotkaniu kilka goli. Oczywiście sam mecz moim zdaniem wygra PSG. Mój typ na to spotkanie: PSG wygra oraz padnie powyżej 1.5 bramek.

STS 2.24 PSG wygra i liczba goli w meczu powyżej 1.5 Zagraj!

AS Monaco – Paris Saint-Germain: ostatnie mecze

AS Monaco ma w ostatnim czasie dość nierówną dyspozycję. Na pięć spotkań udało im się wygrać zaledwie dwukrotnie, lecz mimo to tej sztuki dokonali w meczach z mocnymi zespołami. Najpierw odprawili 3:2 Niceę na wyjeździe, a w ostatniej kolejce w takim samym rezultacie zwyciężyli w starciu z Lens. Do tego trzeba dopisać również dwie porażki. Sporą niespodzianką była porażka w rzutach karnych z Rouen w Pucharze Francji. Zaś ligowa porażka miała miejsce w spotkaniu z Tuluzą 1:2 na własnym stadionie.

Z kolei Paris Saint-Germain pod względem wyników nie ma na co narzekać. Mistrzowie Francji w lidze wygrali 4 z 5 spotkań w lutym. Na swoim koncie mają triumfy m.in. z Lille 3:1 czy Nantes 2:0. Jedyna strata punktów miała miejsce w ostatniej kolejce, gdy Rennes wywalczyło punkt, remisując z PSG 1:1.

AS Monaco – Paris Saint-Germain: historia

Pierwszy mecz pomiędzy AS Monaco a Paris Saint-Germain obfitował w dużą ilość bramek. Obie ekipy mierzyły się ze sobą w ramach 13. kolejki Ligue 1 a spotkanie zakończyło się wynikiem 5:2 dla paryskiego zespołu. Natomiast w poprzednim sezonie Monaco miało sposób na rywali. Drużyna z Księstwa Monako u siebie wygrała 3:1, natomiast w paryżu padł remis 1:1.

AS Monaco – Paris Saint-Germain: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu będzie Paris Saint-Germain. Kurs na ich zwycięstwo wynosi ok. 2.10. Natomiast współczynnik na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w granicach 3.35. Zakład na ten mecz możesz zagrać u bukmachera STS, a w przypadku jeśli nie posiadasz jeszcze konta w STS, to z naszym kodem możesz liczyć na liczne promocje. Podając przy rejestracji do STS nasz kod promocyjny GOAL będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

AS Monaco – Paris Saint-Germain: transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain odbędzie się 1 marca 2024 roku. Pierwszy gwizdek sędziego na Stade Louis II o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna na antenie Canal+Sport 5 oraz Eleven Sports 2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.