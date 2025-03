Molde – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2025)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Molde – Legia Warszawa, typy bukmacherskie

Molde to ekipa, która zakończyła zmagania ligowe w poprzednim sezonie na piątej pozycji. Nową kampanię norweski zespół zacznie z kolei pod koniec marca. Na dzisiaj natomiast drużyna rozgrywa tylko spotkania kontrolne i właśnie w Lidze Konferencji. Molde do czwartkowej batalii podejdzie po remisie w sparingu z Ranheim (1:1).

Legia to z kolei drużyna, mająca za sobą już sześć oficjalnych meczów rozegranych w 2025 roku, w tym pięć w PKO BP Ekstraklasie. Jak na razie bilans tych starć to trzy zwycięstwa, dwie porażki i remis. Kilka dni temu 15-krotny mistrz Polski w pokonanym polu zostawił Śląsk Wrocław (3:1). Wcześniej natomiast w kontrowersyjnych okolicznościach Legia wyeliminowała Jagiellonię Białystok (3:1) z Pucharu Polski.

Molde to ekipa, która w tej kampanii w Lidze Konferencji rozegrała w roli gospodarza cztery mecze, notując w nich dwa zwycięstwa i dwie porażki. Legia natomiast w tym sezonie na europejskiej scenie w roli gościa wystąpiła w sześciu meczach, notując w nich pięć zwycięstw i porażkę. W związku z tym można rozważyć wariant ze zwycięstwo polskiej ekipy z remisem. Mój typ: wygrana Legii z remisem.

Lukasz STS 1.72 wygrana Legii z remisem Przejdź na stronę STS

Molde – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Pera-Mathiasa Hogmo w poprzedniej rundzie Ligi Konferencji okazała się lepsza w dwumeczu od Shamrock Rovers. W roli gospodarza Norwegowie przegrali jednym golem (0:1). W rewanżu natomiast zwyciężyli jednym trafieniem i finalnie Molde wywalczyło przepustkę do gry w następnej rundzie po wygranym konkursie jedenastek.

Tymczasem zespół dowodzony przez Goncalo Feio ma za sobą dwa z rzędu wygrane spotkania w lidze i krajowym pucharze. Tymczasem do 1/8 finału trzecich co do wielkości europejskich rozgrywek awansowała dzięki zajęciu miejsca w TOP 8 tabeli fazy ligowej. Ogólnie wygląda na to, że Legia podniosła się już z kolan po porażce z Radomiakiem (1:3). Później stołeczna ekipa wygrywała z Jagiellonią w 1/4 finału krajowego pucharu. Z kolei w minioną niedzielę Legię okazała się lepsza od WKS-u.

Molde – Legia Warszawa, historia

Obie ekipy zagrają ze sobą w czwartkowy wieczór po raz pierwszy od nieco ponad roku. Legia wówczas przegrała w roli gospodarza z Molde (0:3). Również na Aker Stadion zespół z Norwegii był lepszy (3:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami Legia nie wygrała ani razu, notując dwie porażki i dwa remisy.

Molde – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Molde kształtuje się na poziomie 2.03-2.10. Remis oszacowano na 3.40-3.55. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Legii wyceniono na 3.25-3.45.

Molde – Legia Warszawa, przewidywane składy

Gospodarze nie będą mogli liczyć w czwartkowym starciu na Caspera Ovyanne, który leczy kontuzję kolana. Ponadto wyłączony z gry będzie także Isak Helstad Amundsen. W polskiej ekipie zabraknie natomiast takich graczy jak: Jan Leszczyński, Luquinhas czy Radovan Pankov.

Molde: Karlstrom – Stenevik, Lund, Haugan, Linnes, Daehli, Breivik, Eriksen, Eikrem, Kaasa, Gulbrandsen

Legia: Kovacevic – Wszolek, Jedrzejczyk, Kapuadi, Vinagre, Chodyna, Kapustka, Oyedele, Gual, Morishita, Szkurin.

Molde – Legia Warszawa, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Molde

wygraną Legii

remisem wygraną Molde

wygraną Legii

remisem 0 Votes

Molde – Legia Warszawa, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Molde – Legia będzie emitowana na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.