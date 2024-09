Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan Lecce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2024 07:37 .

Milan – Lecce, typy i przewidywania

Milan bardzo słabo wszedł w sezon 2024/2025. Trzy pierwsze mecze w lidze bez zwycięstwa skutkowały poważnymi rozważaniami dotyczącymi kolejnej rewolucji na San Siro. Zagrożony utratą pracy bardzo szybko stał się Paulo Fonseca, który przecież latem został zatrudniony. Ostatnie dwie kolejki diametralnie zmieniły sytuację, bowiem Milan wszedł na zwycięską ścieżkę, a w dodatku pokonał w derbach Inter Mediolan.

W piątek po Milanie oczekuje się kolejnej wygranej. Zagra przed własną publicznością z Lecce, które znajduje się tuż nad strefą spadkową. Mój typ – wygrana Milanu.

Milan – Lecce, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Milan zaliczył bardzo cenny triumf nad Interem Mediolan (2-1). Wcześniej rozgromił również Venezię aż 4-0. W międzyczasie Rossoneri zaliczyli nieudany start w Lidze Mistrzów, przegrywając na własnym terenie z Liverpoolem 1-3. W Serie A Milan zajmuje siódme miejsce w tabeli z ośmioma punktami na koncie.

Lecce świętowało do tej pory tylko jedno zwycięstwo. Miało to miejsce przy okazji rywalizacji z Cagliari, wygranej 1-0. Ostatnie trzy kolejki to natomiast raptem dwa zdobyte punkty po remisach z Torino (0-0) i Parmą (2-2), a także porażce z Sassuolo (0-2).

Milan – Lecce, historia

W poprzednim sezonie Lecce było w stanie zatrzymać u siebie Milan, remisując z nim 2-2. Na San Siro nie było już natomiast wątpliwości, która z ekip radzi sobie lepiej, bowiem Rossoneri zmiażdżyli najbliższego rywala, ogrywając go aż 3-0.

Milan – Lecce, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Milanu wynosi 1.38. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Lecce jest to aż 7.90. Kurs na remis wynosi z kolei 5.30. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Milan – Lecce, przewidywane składy

AC Milan Paulo Fonseca Lecce Luca Gotti AC Milan Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Lecce Luca Gotti Rezerwowi 9 Luka Jović 18 Kevin Zeroli 20 Álex Jiménez 21 Samuel Chukwueze 25 Noah Raveyre 31 Strahinja Pavlovic 42 Filippo Terracciano 80 Yunus Musah 96 Lorenzo Torriani 1 Christian Früchtl 2 Andy Pelmard 8 Hamza Rafia 10 Rémi Oudin 19 Gaby Jean 23 Rares Catalin Burnete 27 Ed McJannet 32 Jasper Samooja 36 Filip Marchwinski 40 Luis Hasa 50 Santiago Pierotti 75 Balthazar Pierret 98 Alexandru Borbei

Milan – Lecce, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Milanu 0% Remisem 0% Wygraną Lecce 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Milanu

Remisem

Wygraną Lecce

Milan – Lecce, transmisja meczu

Piątkowy mecz Milan – Lecce wystartuje o godzinie 20:45. Transmisję tej rywalizacji będzie można oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.