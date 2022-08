Miedź – Lechia: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

W najbliższy weekend zainauguruje 7. kolejka Ekstraklasy. W sobotę czeka nas ciekawa rywalizacja zespołów, które zawodzą. Miedź Legnica ma na swoim koncie zaledwie punkt i jest czerwoną latarnią ligi, natomiast Lechia Gdańsk świętowała zwycięstwo tylko raz. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Miedź – Lechia, typy i przewidywania

W sobotę czeka nas mecz drużyn, które nie zaliczą początku sezonu do udanych. Po powrocie do Ekstraklasy Miedź Legnica zalicza falstart i po remisie na inaugurację rozgrywek notuje cztery kolejne porażki. W Gdańsku nastroje również są bardzo słabe, bowiem w czterech ligowych spotkaniach udało się wygrać zaledwie raz. Ponadto, w ostatnim meczu Lechia przegrała z Radomiakiem Radom aż 1-4. Zarówno Miedź, jak i Lechia traciły dotychczas po 10 bramek, co jest najgorszym wynikiem w całej Ekstraklasie. W sobotę spodziewamy się zatem wielu trafień. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Miedź – Lechia, ostatnie wyniki

Miedź notuje bardzo słaby powrót do Ekstraklasy i na ten moment jest najsłabszym z trzech beniaminków. Po bramkowym remisie w 1. kolejce z Radomiakiem Radom zespół ma za sobą cztery porażki z rzędu. Z Miedzią triumfowali już Warta Poznań (1-2), Wisła Płock (1-4), Zagłębiem Lubin (0-1) oraz Jagiellonią Białystok (1-2).

Pomimo, że za nami już sześć kolejek, goście w lidze mierzyli się dotąd raptem cztery razy. Było to spowodowane udziałem w eliminacjach do europejskich pucharów, które Lechia zakończyła na trzeciej rundzie. Na inaugurację sezonu Ekstraklasy gdańszczanie przegrali 0-3 z Wisłą Płock, natomiast później wygrali z Widzewem Łódź 3-2. Dwa ostatnie mecze powodują natomiast u Tomasza Kaczmarka spory ból głowy. Najpierw Lechia uległa Koronie Kielce 0-1, a później została zmiażdżona w Radomiu przez lokalnego Radomiaka aż 1-4.

Miedź – Lechia, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Miedzi Legnica wygląda optymistycznie. Kontuzjowany jest jedynie Damian Tront, który pauzuje już od kilku miesięcy. Jeśli chodzi o Lechię Gdańsk, tutaj strata jest duża bardziej bolesna. Zdolny do gry w dalszym ciągu nie jest podstawowy bramkarz Dusan Kuciak. Pod znakiem zapytania stoi również ewentualny występ Henrika Castegrena, który na piłkarskim boisku nie pojawiał się od dawna.

Miedź – Lechia, historia

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w 2018 roku. Miało to miejsce na poziomie Ekstraklasy. Na początku sezonu Lechia Gdańsk zwyciężyła u siebie 2-0, natomiast w rundzie rewanżowej padł bezbramkowy remis.

Historia bezpośrednich starć pomiędzy Miedzią Legnica i Lechią Gdańsk nie jest szczególnie bogata. Drużyny grały ze sobą również w sezonie 2006/2007, wówczas w rozgrywkach pierwszoligowych. Zarówno jesienią, jak i wiosną, triumfowali gdańszczanie (2-1, 2-0).

Miedź – Lechia, kursy bukmacherskie

Trudno wytypować faworyta sobotniej rywalizacji, co potwierdzają również kursy bukmacherów. Odrobinę mniej płaci się za zwycięstwo Miedzi Legnica, choć wpływ na to ma również fakt, że do spotkania przystępuje w roli gospodarza. Kurs na jej wygraną waha się w pomiędzy 2,50, a 2,67. Za postawioną złotówkę na trzy punkty Lechii Gdańsk można zarobić natomiast nawet 2,75.

Miedź – Lechia, przewidywane składy

Miedź Legnica: Lenarcik, Rivas, Mijuskovic, Gulen, Matynia, Cacciabue, Dominguez, Naveda, Kobacki, Narsingh, Henriquez

Lechia Gdańsk: Buchalik, Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak, Gajos, Kubicki, Durmus, Terrazzino, Conrado, Paixao

Miedź – Lechia, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Miedzią Legnica a Lechią Gdańsk rozpocznie się w sobotę o godzinie 15. Jego rozjemcą będzie Wojciech Myć. Telewizyjną transmisję rywalizacji można śledzić na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można obejrzeć również za sprawą usługi CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

