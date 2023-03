Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United – Real Betis, typy i przewidywania

Niekwestionowany faworyt czwartkowej potyczki to Manchester United, który z wyjątkiem ostatnie upokarzającej porażki, radzi sobie świetnie. Trudno też mieć zastrzeżenia do Realu Betis. Andaluzyjczycy zagrają jednak bez Nabila Fekira, co jest sporym ubytkiem jakości. Tej więcej mają Czerwone Diabły, które naszym zdaniem postawią pierwszy krok w stronę awansu do ćwierćfinału Ligi Europy.

Manchester United – Real Betis, sytuacja kadrowa

Obaj szkoleniowcy przy ustalaniu składu muszą pominąć dwa nazwiska. Erik ten Hag nie będzie miał do dyspozycji Christiana Eriksena. Kontuzjowany jest też Donny van de Beek. Manuel Pellegrini nie może skorzystać z Nabila Fekira i Juana Cruza.

Manchester United – Real Betis, ostatnie wyniki

Do niedawna Manchester United mógł pochwalił się serią czterech zwycięstw z rzędu. Czerwone Diabły w tym czasie wygrały Puchar Ligi Angielskiej. Drużyna Erika ten Haga została sprowadzona ziemię po przegranej aż 0:7 Bitwie o Anglię z Liverpoolem.

Real Betis ma bardzo udany czas. Andaluzyjczycy ostatnio wywalczyli remis z Realem Madryt. Wcześniej trzykrotnie sięgnęli oni po pełną pulę. Zawodnicy Manuela Pellegriniego na rozkładzie mają: Real Valladolid, Almerię oraz Elche.

Manchester United – Real Betis, historia

Czwartkowa konfrontacja będzie pierwszą oficjalną w historii. Kluby te zmierzyły się natomiast towarzysko w minionym roku. Wówczas Real Betis ograł Manchester United 1:0 po golu kontuzjowanego aktualnie Nabila Fekira.

Manchester United – Real Betis, kursy bukmacherów

Manchester United – Real Betis, kto wygra mecz?

Manchester United – Real Betis, przewidywane składy

Manchester United – Real Betis, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 9 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Daniel Siebert. Pierwszy gwizdek niemieckiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

