Manchester United – Omonia Nikozja: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Wbrew przewidywaniom, zespół z Grecji sprawił Manchesterowi United niemałe problemy w meczu na własnym terenie. Czy Czerwone Diabły mają czego obawiać się przed rewanżem?

Manchester United – Omonia Nikozja, typy i przewidywania

Erik ten Hag mecze Ligi Europy jak na razie traktuje nieco po macoszemu, wystawiając w nich mocno rezerwowy skład. Podobnie było w spotkaniu w Nikozji, które Czerwone Diabły wygrały 3:2. Był to dobry mecz Antony’ego Martiala, który przez wielu kibiców i ekspertów był już skreślany. W rewanżu na Old Trafford prawdopodobnie znów zobaczymy nieco rezerwowy skład, ponieważ sztab szkoleniowy większy nacisk kładzie na rywalizację w Premier League. Przy wsparciu własnych kibiców klub z Manchesteru nie powinien mieć tym razem tak wielkich problemów z Omonią.

Grecka drużyna w czwartkowym meczu miała swoje pięć minut, gdy po pierwszej połowie wygrywała z Manchesterem United 1:0 po trafieniu Ansarifarda. Później straciła niestety trzy bramki i musiała uznać wyższość rywala. Omonia pozostawiła po sobie na tyle pozytywne wrażenie, że nikt nie przekreśla całkowicie jej szans w starciu na Old Trafford. W kadrze jest kilku interesujących zawodników, których umiejętności zdają się wykraczać poza klub z szóstego miejsca ligi cypryjskiej. Jeśli w ofensywie zespół z Nikozji zagra na równie wysokim poziomie co przed tygodniem, powinniśmy być świadkami naprawdę ciekawego meczu. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Manchester United – Omonia Nikozja, ostatnie wyniki

W spotkaniu poprzedzającym rewanż z Omonią Nikozja Manchester United zmierzył się z Evertonem. Czerwone Diabły wygrały 2:1, choć znów musiały gonić wynik. Swoją pierwszą bramkę z gry w tamtym meczu strzelił wreszcie Cristiano Ronaldo. Może być to tak potrzebne dla Portugalczyka przełamanie, po którym zacznie on grać lepiej.

Omonia wyraźnie przybita porażkom z Manchesterem United poległa również w rodzimych rozgrywkach w spotkaniu z AEL Limassol, choć była jego faworytem. To zły prognostyk przed wyjazdowym starciem na Old Trafford.

Manchester United – Omonia Nikozja, sytuacja kadrowa

Spotkania z Evertonem nie dokończył Antony Martial, któremu przytrafił się kolejny uraz. Francuza nie zobaczymy z tego powodu w meczu z Omonią. Poza nim niedostępni dla Erika ten Haga są również: Greenwood, Maguire, Wan-Bissaka, Williams i van de Beek. Jak widać zatem, lista kontuzji jest dość długa.

Omonia natomiast do rywalizacji z klubem z Premier League przystąpi osłabiona brakiem kontuzjowanych Bachirou i Kousoulosa. Obu piłkarzy zabrakło już w poprzednim meczu z Manchesterem United.

Manchester United – Omonia Nikozja, kursy bukmacherskie

Gospodarze są murowanym faworytem meczu z Omonią Nikozja. Dysproporcja w kursach jest tak duża, że każdy inny wynik niż zwycięstwo Manchesteru United będzie traktowany w charakterze ogromnej niespodzianki. Typ na zwycięstwo Czerwonych Diabłów wynosi 1.12, podczas gdy na gości jest to nawet 28.00. Już sam remis wyceniany jest bardzo wysoko – na mniej więcej 10.00.

Manchester United – Omonia Nikozja, przewidywane składy

Manchester: de Gea – Diogo Dalot, Lindelof, Martinez, Malacia – Fred, Casemiro, Bruno Fernandes – Elanga, Cristiano Ronaldo, Sancho

Omonia: Fabiano – Lang, Miletic, Yuste – Barker, Diskerud, Matthews, Cassama, Lecjaks – Loizou, Ansarifard

Manchester United – Omonia Nikozja, transmisja

Spotkanie między Manchesterem United i Omonią transmitowane będzie na antenie Viaplay. Początek tego meczu w czwartek 13 października o godzinie 21:00.

