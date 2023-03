Man City - Lipsk, typy na mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu niemiecka drużyna postawiła faworytowi z Anglii trudne warunki i wywalczyła remis na własnym terenie. Czy ekipa Pepa Guardioli stanie na wysokości zadania i awansuje do ćwierćfinału? Wtorkowe starcie rozpocznie się o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi i zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Man City – Lipsk, typy i przewidywania

Zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów jest dla Pepa Guardioli marzeniem, którego w Manchesterze City nie udało się jeszcze zrealizować. Wybitny szkoleniowiec już czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii, natomiast na arenie europejskiej nie może się przełamać. Odpadnięcie w 1/8 finału byłoby dla Obywateli traktowane jako kompromitacja. Zwłaszcza, że do dwumeczu z Lipskiem przystępowali jako olbrzymi faworyt. W pierwszym spotkaniu przedstawiciel Bundesligi pokazał, że nie będzie łatwym przeciwnikiem. Obie drużyny znajdują się obecnie w wysokiej formie, dlatego bezpośrednia rywalizacja zapowiada się bardzo emocjonująco. Spodziewamy się, że we wtorek skapitulują obaj bramkarze. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Man City – Lipsk, sytuacja kadrowa

Wszyscy zawodnicy Manchesteru City wrócili do zdrowia i powinni być do dyspozycji Pepa Guardioli. Nieco gorzej wygląda sytuacja kadrowa w Lipsku, bowiem we wtorek na pewno zabraknie Christophera Nkunku i Xavera Schlagera. Z kontuzją wciąż mierzy się ponadto Peter Gulacsi.

Man City – Lipsk, ostatnie wyniki

Od zremisowanego meczu z Lipskiem Manchester City rozegrał cztery spotkania i wygrał każde z nich. W Premier League Obywatele ograli Bournemouth (4-1), Newcastle United (2-0) i Crystal Palace (1-0), zaś do ćwierćfinału Pucharu Polski awansowali po pewnym zwycięstwie z Bristol City (3-0).

Lipsk również znajduje się w wysokiej formie, choć w ostatnim czasie kompletu punktów nie zdobył. Ekipa Marco Rosego ograła Borussię Moenchengladbach (3-0) i Eintracht Frankfurt (2-1), zaś w starciu z Borussią Dortmund musiała uznać wyższość rywali (1-2).

Man City – Lipsk, historia

W pierwszym spotkaniu Lipsk pokazał się z bardzo dobrej strony i zremisował 1-1. Dla Manchesteru City strzelił Riyad Mahrez, zaś dla przedstawiciela Bundesligi Josko Gvardiol. Obie drużyny spotkały się ze sobą także w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2021/2022. Wówczas każda z nich w bezpośredniej rywalizacji zdobyła po trzy punkty.

Man City – Lipsk, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem w oczach bukmacherów jest Manchester City. Kurs na wtorkowe zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1,38. W przypadku wygranej Lipska jest to nawet aż 8,0. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Man City – Lipsk, przewidywane składy

Man City – Lipsk, transmisja meczu

Wtorkowe starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów między Manchesterem City a Lipskiem rozpocznie się o godzinie 21. Telewizyjną transmisję z tego spotkania można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 354 zł (59 zł miesięcznie).

