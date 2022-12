Manchester City – Everton: typy, kursy, zapowiedź (31.12.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Rodri

Manchester City – Everton: typy i kursy na mecz Premier League. Pasjonująco w tym sezonie wygląda pogoń Obywateli za wciąż uciekającym im Arsenalem, który pod tym względem zastąpił Liverpool z ostatnich lat. The Citizens w sobotę staną przed szansą zbliżenia się do Kanonierów. Warunek? Wygrana a Evertonem.

Manchester City – Everton, typy i przewidywania

Przerwa mundialowa nie podziałała zbyt rozluźniająco na Manchester City, który bez problemów pokonał w poprzedniej kolejce Leeds. Kolejne trafienia na swoje konto dopisał Erling Haaland, który zgodnie z przewidywaniami przed sezonem pewnie zmierza po koronę króla strzelców Premier League. Norweg rozgrywa fantastyczny sezon i jest największą bronią Obywateli. Defensorzy rywali nie są w stanie powstrzymać go, gdy jest rozpędzony, a bramkarze nie dają rady bronić bomb przez niego posyłanych.

Cele Evertonu są w tym sezonie zbieżne z poprzednimi rozgrywkami – po pierwsze utrzymać się. The Toffees są jedną z gorszych drużyn w Premier League i mało mają argumentów, by dawać im jakiekolwiek szanse w starciu z The Citizens. Od 2018 roku są przez nich regularnie ogrywani, a do tego są zespołem, który strzela bardzo mało goli. Ich bilans ostatnich meczów wygląda fatalnie, a kilku zawodników pauzuje z powodu kontuzji. Zapowiada się kolejna porażka do kompletu. Nasz typ: Manchester City handicap (-2.5).

Manchester City – Everton, sytuacja kadrowa

W barwach Manchesteru City nie zobaczymy odpoczywającego po Mistrzostwach Świata w Katarze Juliana Alvareza. Oprócz Argentyńczyka poza grą pozostaje również Ruben Dias, który podczas mundialu nabawił się kontuzji. Benjamin Mendy pozostaje natomiast od wielu miesięcy zawieszony w prawach piłkarza.

Everton do Manchesteru uda się bez kontuzjowanego Yerrego Miny, a także Androsa Townsenda i Jamesa Garnera. Wszyscy trzej nie grali w ostatnich spotkaniach z powodu urazów i nie zmieni się to także w sobotę.

Manchester City – Everton, ostatnie wyniki

Poza porażką z Brentford Manchester City może pochwalić się kompletem zwycięstw w ostatnich meczach. The Citizens pewnie zaprezentowali się w poprzedniej kolejce, kiedy gładko wygrali 3:1 z Leeds. Strata do Arsenalu nie maleje, tak więc podopiecznych Pepa Guardioli nie stać na utratę punktów.

Evertonowi udało się w poprzedniej kolejce przegrać z ostatnim w tabeli Wolverhampton Wanderers i to na własnym stadionie. Można mówić o pechu, bo The Toffees wykreowali sobie więcej okazji bramkowych, jednak wymówki nie przystoją tak utytułowanemu zespołowi. Trzeba wziąć się w końcu w garść.

Manchester City – Everton, historia

Aby odnaleźć ostatni mecz, kiedy Everton nie przegrał z Manchesterem City, należy sięgnąć pamięcią daleko w przeszłość. Miało to miejsce w sierpniu 2017 roku. Od tamtej pory zespół przegrał wszystkie z kolejnych 10 spotkań przeciwko Obywatelom. W ubiegłym sezonie niewiele zabrakło, a udałoby się wyrwać punkt. The Citizens wygrali jednak minimalnie, bo 1:0.

Manchester City – Everton, kursy bukmacherskie

Bardzo niskie są kursy na wygraną Manchesteru City. Niemal nikt nie stawia, że Obywatele mieliby nie wygrać ze słabiutkim Evertonem. Typ na wygraną gospodarzy to zaledwie 1.18, podczas gdy zwycięstwo Evertonu wyceniane jest aż na 23.00. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Manchester City – Everton, przewidywane składy

Manchester City: Ederson – Walker, Akanji, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Foden – Haaland

Everton: Pickford – Patterson, Tarkowski, Coady, Mykolenko – Iwobi, Gueye, Onana – Gordon, Maupay, Gray

Manchester City – Everton, transmisja

Mecz Manchesteru City z Evertonem transmitowany będzie na antenie Viaplay. Początek starcia w sobotę 31 grudnia o godzinie 16:00. Spotkanie skomentują Marcin Pawłowski i Adam Targowski.

