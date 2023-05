Manchester City - Chelsea: typy na mecz 37. kolejki Premier League. Obywatele są już o krok od zdobycia mistrzostwa Anglii. W najbliższą niedzielę podejmą na Etihad Stadium ekipę The Blues. Początek spotkania o godzinie 17. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: John Stones i Ruben Dias

Etihad Stadium Premier League Manchester City Chelsea 1.27 6.50 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 18:09 .

Man City – Chelsea, typy i przewidywania

W 2023 roku Manchester City jest zdecydowanie najlepszą drużyną na świecie. Potwierdził to dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie Obywatele rozgromili Real Madryt i wywalczyli awans do finału rozgrywek. Podopieczni Pepa Guardioli mają ogromne szanse na zdobycie trzech trofeów. Są już na ostatniej prostej do świętowania mistrzostwa Anglii, bowiem na dwie kolejki przed końcem sezonu cieszą się czteropunktową przewagą nad Arsenalem. Jeśli w niedzielę ograją na Etihad Stadium z Chelsea, zapewnią sobie tytuł. Nie ulega wątpliwościom, że w starciu ze znajdującym się w kryzysie rywalem to właśnie Obywatele będą zdecydowanym faworytem. Nie powinni mieć również większych problemów, aby zdobyć kolejne trzy punkty. Nasz typ – Man City wygra więcej niż jedną bramką.

Man City – Chelsea, sytuacja kadrowa

W ekipie Manchesteru City zabraknie jedynie kontuzjowanego Nathana Ake. Sytuacja kadrowa Chelsea jest natomiast zdecydowanie gorsza. Z niedzielnego meczu wyłączeni są kontuzjowani Benoit Badiashile, Armando Broja, Ben Chilwell, Marc Cucurella, Reece James, N’Golo Kante oraz Mason Mount. Ponadto, pod znakiem zapytania stoi występ Kalidou Koulibaly’ego i Mateo Kovacicia.

Man City – Chelsea, ostatnie wyniki

W środku tygodnia Manchester City rozgromił na Etihad Stadium Real Madryt aż 4-0 i wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. Wcześniej Obywatele pokonali w Premier League Everton (3-0), Leeds United (2-1) i West Ham United (3-0). Ostatnią porażkę w jakichkolwiek rozgrywkach ponieśli 5 lutego 2023 roku.

Chelsea nieustannie znajduje się w kryzysie, choć dwa ostatnie spotkania zakończyły się dla niej zdobyczą punktową. W minionej kolejce londyńczycy zremisowali z Nottingham Forest 2-2, a wcześniej ograli Bournemouth 3-1. Przed tymi meczami mieli na swoim koncie serię sześciu kolejnych przegranych.

Man City – Chelsea, historia

W obecnym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą już trzy razy. Wszystkie trzy spotkania wygrywali piłkarze Manchesteru City. W Premier League na Stamford Bridge zwyciężyli 1-0. Rozgromili także swoich rywali w 1/32 Pucharu Anglii (4-0) i 1/16 Pucharu Ligi Angielskiej (2-0).

Man City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Man City – Chelsea, przewidywane składy

Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Akanji, Rodri, Gundogan, Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland

Chelsea: Mendy, Chalobah, Silva, Fofana, Hall, Fernandez, Gallagher, Felix, Madueke, Havertz, Sterling

Man City – Chelsea, transmisja meczu

Niedzielny mecz 37. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Chelsea rozpocznie się o godzinie 17. Transmisję z rywalizacji na Etihad Stadium można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.