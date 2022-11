Manchester City – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. Rywalizacja w ostatniej przed mundialem ligowej kolejce w Anglii rozpocznie się na Etihad Stadium. W roli zdecydowanego faworyta do meczu przystąpią podopieczni Josepa Guardioli.

Manchester City – Brentford, typy i przewidywania

Manchester City będzie chciał w dobrym stylu pożegnać się z kibicami, co w połączeniu z powrotem do gry Erlinga Haalanda może nam zagwarantować sporą liczbę bramek na Etihad Stadium. I właśnie takiego scenariusza się spodziewamy. Trzy punkty naszym zdaniem na pewno trafią na konto gospodarzy. Stawiamy jednak na to, że w tym meczu obejrzymy przynajmniej cztery gole. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki

Manchester City – Brentford, sytuacja kadrowa

W zespole Manchesteru City na pewno zabraknie kontuzjowanego Kyle’a Walkera. Gotowi do gry są natomiast Erling Haaland i Kalvin Phillips. Pierwszy z nich w sobotnie popołudnie powinien wybiec na murawę w podstawowym składzie.

Brentford na Etihad Stadium będzie musiał sobie poradzić bez kilku kontuzjowanych zawodników. Na murawie nie zobaczymy Pontusa Janssona, Aarona Hickey’a, Thomasa Strakoshy, Kristoffera Ajera, Charliego Goode’a, Vitaly’ego Janelta i Shandona Baptiste’a.

Manchester City – Brentford, ostatnie wyniki

Manchester City do ostatniej przed mundialem kolejki przystępuje zajmują drugie miejsce w tabeli. Podopieczni Josepa Guardioli, którzy wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania, mają dwa punkty straty do prowadzącego Arsenalu. W ostatnich meczach na krajowych boiskach Manchester City wygrywał kolejno z Brighton (3:1 u siebie), Leicester City (1:0 na wyjeździe) i Fulham (2:0 u siebie). Obywatele w tym tygodniu zameldowali się również w kolejnej rundzie Carabao Cup, ogrywając u siebie 2:0 Chelsea.

Brentford z rozgrywkami o Puchar Ligi Angielskiej już się pożegnał, ulegając po rzutach karnych Gillingham. W lidze również nie wiodło mu się ostatnio najlepiej. W czterech ostatnich meczach zapisał na swoje konto tylko trzy punkty. W ostatniej kolejce zremisował 2:2 na wyjeździe z Nottingham Forest.

Manchester City – Brentford, historia

Na boiskach Premier League obie drużyny mierzyły się do tej pory dwa razy. Oba spotkania, które rozegrane zostały w poprzednim sezonie, zakończyły się wygranymi City. Zespół Josepa Guardioli najpierw wygrał skromnie 1:0 w Londynie, a w drugim meczu przed własną publicznością zwyciężył 2:0.

Manchester City – Brentford, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają w tym meczu żadnych szans na inne rozstrzygnięcie niż wygrana Manchesteru City. Brak zwycięstwa gospodarzy będzie trzeba traktować w kategoriach sensacji. Odważni, którzy zdecydują się postawić na niespodziankę, mogą skorzystać z oferowanego przez Fortunę zakładu bez ryzyka. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można ubezpieczyć swój pierwszy zakład na kwotę aż do 600 zł.

Manchester City – Brentford, przewidywane składy

Man City: Ederson – Stones, Akanji, Ake, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gundogan – Bernardo, Haaland, Foden

Brentford: Raya – Jorgensen, Mee, Pinnock – Roerslev, Jensen, Norgaard, Dasilva, Henry – Mbeumo, Toney

Manchester City – Brentford, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie na Etihad Stadium rozpocznie się o godzinie 13:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay.

