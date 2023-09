Mallorca - Barcelona: typy i kurs na mecz La Liga. Już we wtorek Dumę Katalonii czeka kolejne ligowe spotkanie, tym razem na wyjeździe. Na kolejne gole liczy wracający do wysokiej formy Robert Lewandowski.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mallorca FC Barcelona

Mallorca – Barcelona, typy bukmacherskie

Barcelona kroczy ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa, ale w ostatni weekend otrzymała ostrzeżenie od Celty Vigo. Podopieczni Xaviego Hernandeza powinni z tamtego spotkania wyciągnąć wnioski i jesteśmy przekonani, że nastąpi to już we wtorek. Tym razem spodziewamy się, że Duma Katalonii będzie chciała szybko rozstrzygnąć losy i naszym zdaniem już po pierwszej połowie będzie na prowadzeniu. Nasz typ: prowadzenie Barcelony do przerwy

Mallorca – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona po ostatnim weekendzie objęła prowadzenie w ligowej tabeli. Podopieczni Xaviego Hernandeza odnieśli piąte ligowe zwycięstwo z rzędu, ale nie przyszło ono im tak łatwo jak we wcześniejszych dwóch meczach z Realem Betis (5:0 w lidze) i Royal Antwerp (5:0 w Lidze Mistrzów). Duma Katalonii w ostatniej kolejce rywalizowała u siebie z Celtą Vigo i jeszcze na dziesięć minut przed zakończeniem meczu przegrywała 0:2. W końcówce Barcelona zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji dziękim dwóm bramkom Roberta Lewandowskiego i jednej Joao Cancelo.

Pokonanie Realu Mallorca nie powinno stanowić problemu dla Barcelony. Zespół z Majorki w sześciu dotychczas rozegranych spotkaniach w tym sezonie zdobył tylko pięć punktów, a w ostatni weekend doznał trzeciej porażki. W wyjazdowym meczu musiał uznać wyższość Girony (3:5).

Real Mallorca – Barcelona, historia

Barcelona może się pochwalić serieą jedenastu z rzędu wygranych spotkań z Realaem Mallorca. Po raz ostatni Duma Katalonii straciła punkty z tym rywalem w 2010 roku, kiedy mecz zakończył się remisem. Od tamtej pory trzy punkty zawsze trafiały na konto Barcelony. W poprzednim sezonie kataloński zespół wygrał na wyjeździe 1:0, a przed własną publicznością triumfował 3:0.

Real Mallorca – Barcelona, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do wtorkowego spotkania przystąpi Barcelona. Widać to również po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Barcelony można liczyć na kurs w okolicy 1.52-1.56. Przy okazji tego meczu warto skorzystać także z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Mallorca – Barcelona, kto wygra?

Real Mallorca – Barcelona, przewidywane składy

Real Mallorca przeciwko Barcelonie zagra bez dwóch kontuzjowanych zawodników. Na murawie nie będą mogli pojawić się Omar Mascarell i Antonio Raillo.

Tymczasem Barcelona w ostatni weekend doznała kolejnego osłabienia, bowiem kontuzji kostki wyłączającej go z gry na kilka tygodni nabawił się Frenkie de Jong. We wtorkowy wieczór nie będzie mógł zagrać także Pedri.

Mallorca (Przewidywany skład) 5-4-1 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Mallorca (Przewidywany skład) 5-4-1 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Javier Aguirre Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 3 Antonio Latorre

6 José Manuel Arias Copete

9 Abdon Prats Bastidas

13 Dominik Greif

17 Cyle Larin

18 Antonio Sánchez

19 Javi Llabrés

20 Giovanni González

23 Amath Ndiaye Diedhiou

25 Ivan Cuellar

26 Rubén Quintanilla Álex Balde 3

Ronald Araujo 4

Íñigo Martinez 5

Raphinha 11

Iñaki Peña 13

Sergi Roberto 20

Ander Astralaga 26

Lamine Yamal 27

Mallorca - Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie Real Mallorca - FC Barcelona rozegrane zostanie we wtorek (26 września) o godzinie 21:30. W telewizji mecz będzie móżna obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei za pośrednictwem internetu transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na promocyjną ofertę, która daje możliwość uzyskania rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium z rabatem 240 zł. W ofercie tej miesięczny koszt wynosi 54 zł (w rocznej ofercie). Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Z meczu Mallorca - Barcelona dostępna będzie także bezpłatna transmisja w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do niej jest bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa warunki - zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

