Liverpool – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2022)

Liverpool – Villarreal: typy i kursy na półfinał Ligi Mistrzów. Przed tym sezonem mało kto spodziewał się, że Villarreal stać będzie na półfinał Ligi Mistrzów. Zwłaszcza, że w lidze idzie im mocno pod górkę. Żółta Łódź Podwodna odprawiła już Juventus i Bayern Monachium. Czy stać ich na sprawienie kolejnej niespodzianki?

Liverpool – Villarreal, typy i przewidywania

Piłkarze Juergena Kloppa znajdują się prawdopodobnie w najlepszej formie w tym sezonie. The Reds regularnie wygrywają mecze, a w tym sezonie jedynym rywalem na ich poziomie był prawdopodobnie Manchester City. Walka o mistrzostwo Anglii między tymi dwoma klubami jest pasjonująca, a w pewnym stopniu przekłada się także na motywację Liverpoolu w meczach Ligi Mistrzów. Juventus i Bayern zlekceważyły Villarreal i zmysł taktyczny Unaia Emery’ego. Nie sądzę żeby Klopp miał powtórzyć ten błąd.

Piękny sen Villarrealu w europejskich pucharach trwa, a kibice nie chcą, by zakończył się na dwumeczu z Liverpoolem. Sukcesy na tym polu zdecydowanie podbudowały zespół psychicznie, co przełożyło się także na lepsze rezultaty w La Liga. Piłkarze Unaia Emery’ego nie zaprezentowali może futbolu w najpiękniejszym wydaniu, w meczach przeciwko Bayernowi. Zagrali za to niezwykle zdyscyplinowani taktycznie i przede wszystkim byli zabójczo skuteczni. Liverpool i Manchester City to drużyny prezentujące obecnie najwyższy poziom piłkarski, więc lepszego sprawdzianu dla swoich nowych koncepcji taktycznych Emery nie mógł sobie wymarzyć. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Liverpool – Villarreal, sytuacja kadrowa

Poważnym zmartwieniem Unaia Emery’ego jest stan zdrowia Gerarda Moreno. Hiszpan nie zagrał w ostatnim meczu ligowym z powodu drobnego urazu i jego występ w meczu z Liverpoolem stoi pod znakiem zapytania. Na boisku na pewno nie zobaczymy Alberto Moreno, który z powodu poważnej kontuzji nie zagra już do końca sezonu. Niepewny jest także stan zdrowia Francisa Coquelina.

Po stronie Liverpoolu zagrożony z powodu urazu jest jedynie występ Roberto Firmino. Brazylijczyk cierpi na problemy z kostką i nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach. W przypadku jego niedyspozycji w podstawowym składzie prawdopodobnie zobaczymy Diogo Jotę, który wykorzystał problemy Firmino i wskoczył w tym sezonie do podstawowego składu The Reds.

Liverpool – Villarreal, ostatnie wyniki

Kibice Liverpoolu nie mają absolutnie na co narzekać jeśli chodzi o osiągane przez ich ukochany klub wyniki. The Reds są niepokonani od początku marca, kiedy to ulegli w rewanżowym meczu ⅛ Ligi Mistrzów Interowi Mediolan. W ostatnim czasie zremisowali z Manchesterem City i Benfiką, a oprócz tego wygrali trzy kolejne mecze z Manchesterem City w pucharze Anglii, a także ligowe starcia z Manchesterem United i Evertonem.

Po kilku porażkach w La Liga Villarreal wreszcie złapał wiatr w żagle i zaczął punktować. Piłkarze Emery’ego wygrali trzy z ostatnich pięciu meczów, a pozostałe dwa zremisowali. Pozwoliło im to awansować w lidze na 7 miejsce, gwarantujące grę w europejskich pucharach.

Liverpool – ostatnie 5 meczów 24.04.2022 Liverpool – Everton 2:0 (Premier League)

– Everton 2:0 (Premier League) 19.04.2022 Liverpool – Manchester United 4:0 (Premier League)

– Manchester United 4:0 (Premier League) 16.04.2022 Manchester City – Liverpool 2:3 (FA Cup)

2:3 (FA Cup) 13.04.2022 Liverpool – Benfica 3:3 (Liga Mistrzów)

10.04.2022 Manchester City – Liverpool 2:2 (Premier League) Villarreal – ostatnie 5 meczów 19.04.2022 Villarreal – Valencia 2:0 (La Liga)

– Valencia 2:0 (La Liga) 16.04.2022 Getafe – Villarreal 1:2 (La Liga)

1:2 (La Liga) 12.04.2022 Bayern Monachium – Villarreal 1:1 (Liga Mistrzów)

09.04.2022 Villarreal – Athletic Bilbao 1:1 (La Liga)

06.04.2022 Villarreal – Bayer Monachium 1:0 (Liga Mistrzów)

Liverpool – Villarreal, historia

Do tej pory oba zespoły mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W 2016 roku rywalizowały w półfinale Ligi Europy. Lepszy okazał się wówczas Liverpool, który wyjazdowy mecz w Villarrealu przegrał 0:1, ale w rewanżu na Anfield wygrał 3:1 i awansował do finału rozgrywek.

Liverpool – Villarreal, spotkania bezpośrednie (H2H)

05.05.2016 Liga Mistrzów Liverpool 3:0 Villarreal 28.04.2016 Liga Mistrzów Villarreal 1:0 Liverpool

Liverpool – Villarreal, kursy bukmacherskie

Liverpool – Villarreal, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson – Henderson, Fabinho, Alcantara – Salah, Jota, Mane

Villarreal: Rulli – Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan – Yeremi Pino, Dani Parejo, Capoue, Manu Trigueros – Lo Celso, Danjuma

Liverpool – Villarreal, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie TVP1, TVP Sport, a także Polsatu Sport Premium 1. Dostępna będzie także internetowa relacja “na żywo” na stronie bukmachera Betclic.