Liverpool – PSG: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2025)

Liverpool – PSG: typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain potrzebuje odwrócić losy dwumeczu, jeśli chce myśleć o triumfie w Lidze Mistrzów. Paryżanie mają jednego gola straty do Liverpoolu, więc na Anfield Road potrzebują przede wszystkim bramek. W związku z tym spodziewam się otwartego meczu, lecz tym razem zakończonego znacznie większą liczbą bramek niż ostatnio. Z racji stawki meczu uważam, że obie drużyny strzelą gola.

Liverpool – PSG: ostatnie wyniki

The Reds w ostatnich tygodniach są niepokonani. Ostatni raz przegrali w lutym, gdy z Pucharu Anglii wyrzucił ich zespół z Championship – Plymouth Argyle. Od tego czasu odnieśli pięć zwycięstw i dwukrotnie zremisowali. Na rozkładzie mają triumf m.in. z Manchesterem City (2:0), Newcastle (2:0) czy PSG (1:0). W ostatni weekend zapisali na swoim koncie komplet punktów, wygrywając z Southampton (3:1).

Paris Saint-Germain przegrywając z Liverpoolem, zakończyło wspaniałą passę 22. meczów bez porażki z rzędu. Podopieczni Luisa Enrique szybko wrócili jednak na właściwe tory, wygrywając w weekend z Rennes w 25. kolejce ligi francuskiej (4:1). Po raz kolejny popis strzelecki dał Ousmane Demebel. Francuz dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Liverpool – PSG: historia

Poprzednie spotkanie przejdzie do historii Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain od początku do końca próbowało skruszyć defensywę rywali, lecz fantastycznie spisywał się rewelacyjny między słupkami – Alisson Becker. Brazylijczyk dokonywał cudów w bramce, ratując ich od klęski na Parc des Princes. To, co nie udało się PSG, udało się Elliott’owi, który w 87. minucie zapewnił The Reds zwycięstwo (1:0).

Liverpool – PSG: kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów ma Liverpool. Z pewnością wpływa na to fakt, że mecz będzie rozgrywany na ich stadionie, czyli Anfield Road. W poprzednim spotkaniu, choć wygrali (1:0), to większą przewagę w trakcie gry miało PSG.

Liverpool – PSG: kto wygra?

Liverpool – PSG: przewidywane składy

Po obu stronach trenerzy będą mieli do dyspozycji prawie wszystkich zawodników. Jedynym piłkarzem, który na pewno nie weźmie udziału w spotkaniu jest Joe Gomez. Reprezentant Anglii oraz obrońca Liverpoolu boryka się z kontuzją uda.

Liverpool FC Arne Slot Paris Saint-Germain Luis Enrique Liverpool FC Arne Slot 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 14 Federico Chiesa 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 53 James McConnell 56 Vitezslav Jaros 62 Caoimhin Kelleher 65 Amara Nallo 78 Jarell Quansah 98 Trey Nyoni 3 Presnel Kimpembe 9 Goncalo Ramos 14 Desire Doue 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 33 Warren Zaire-Emery 35 Lucas Beraldo 39 Matwiej Safonow 49 Ibrahim Mbaye 80 Arnau Tenas

Liverpool – PSG: transmisja meczu

Wtorkowa rywalizacja na Anfield Road pomiędzy Liverpoolem a PSG będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

