Liverpool – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

Liverpool – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź. Mecz 5. kolejki Premier League Liverpool – Newcastle to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się widowisko tej serii gier. Podopieczni Jurgena Kloppa napędzeni niesamowitym zwycięstwem 9:0 w starciu Bournemouth są faworytami środowego spotkania, jednak Sroki już w meczu z Manchesterem City pokazały, że mogą sprawić niespodziankę. Początek meczu w środę o godzinie 21:00.

Liverpool – Newcastle, typy i przewidywania

Wydaje się, że Liverpool wreszcie wrócił do swojej najwyższej formy w meczu z Bournemouth, który The Reds wygrali aż 9:0. Newcastle jest co prawda niepokonane jeszcze w tym sezonie Premier League, jednak trzy ostatnie pojedynki kończyli podziałem punktów. Biorąc też pod uwagę kontuzje w zespole trudno się jednak spodziewać, aby tym razem stawili taki opór, jak w starciu z Manchesterem City, które zakończyło się wynikiem 3:3. Podopieczni Jurgena Kloppa powinni bez większych problemów odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Nasz ty: zwycięstwo Liverpoolu – TAK.

Liverpool – Newcastle, sytuacja kadrowa

Jurgen Klopp nadal ma spore problemy kadrowe. Poza grą pozostaje między innymi Diogo Jota, Matip, Konate czy Keita. Dla Darwina Nuneza będzie to ostatni mecz pauzy za czerwoną kartkę. Elliott nabawił się drobnego urazu w ostatnim meczu, jednak nie jest on poważny i prawdopodobnie młody zawodnik usiądzie na ławce rezerwowych. W Newcastle może zabraknąć Bruno Guimaraesa, Calluma Wilsona, Allana Saint-Maximina i rekordzisty klubu Alexandra Isaka. Udział Kierana Trippiera w meczu na Anfield Road stoi pod znakiem zapytania.

Liverpool – Newcastle, ostatnie wyniki

Liverpool bardzo słabo rozpoczął sezon od dwóch remisów w meczach z Fulham oraz Crystal Palace. W 3. kolejce The Reds przegrali z Manchesterem United 1:2 i dopiero w miniony weekend podopieczni Kloppa nawiązali do swojej dawnej formy wysoko deklasując zespół Bournemouth aż 9:0. Z pięcioma punktami zajmują dziewiąte miejsce w tabeli.

Newcastle udanie rozpoczęło kampanię od zwycięstwa z Nottigham 2:0, jednak w trzech kolejnych spotkaniach Sroki tylko remisowały. Newcastle podzieliło się punktami w starciach z Brighton, Manchesterem City oraz Wolverhampton. W międzyczasie zespół z St. James’ Park pokonał Tranmere w Pucharze Ligi Angielskiej.

Liverpool – Newcastle, historia

W poprzednim sezonie w rywalizacjach Liverpoolu z Newacstle dwukrotnie lepsi byli zawodnicy The Reds, którzy na Anfield Road triumfowali 3:1, a na St. James’ Park 1:0. Newcastle United ostatni raz wygrało rywalizację z Liverpoolem w 2015 roku w ramach 15. kolejki Premier League. Mecz zakończył się zwycięstwem Srok 2:0.

Liverpool – Newcastle, typy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem środowego starcia jest Liverpool. Kursy na zwycięstwo podopiecznych Jurgena Kloppa są niskie i wynoszą około 1,33. Dużo wyższe kursy są na remis oraz triumf Newcastle United, które wynoszą odpowiednio około 5,75 oraz 9,00.

Liverpool – Newcastle, przewidywane składy

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Carvalho, Fabinho, Henderson, Salah, Firmino, Diaz

Newcastle: Pope, Manquillo, Schar, Botman, Burn, Willock, Longstaff, Joelinton, Almiron, Wood, Fraser

Liverpool – Newcastle, transmisja meczu

Spotkanie 5. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem a Newcastle United będzie można obejrzeć za pomocą platformy streamingowej Viaplay dostępnej w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Dostęp do niej mają także posiadacze telewizji satelitarnej CANAL+ w ramach abonamentu. Początek meczu w środę o godzinie 21:00.

