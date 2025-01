PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool FC Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 stycznia 2025 13:37 .

Liverpool FC – Manchester United: typy bukmacherskie

Szlagier 20. kolejki Premier League zapowiada się niezwykle emocjonująco, chociaż jest to bardziej kwestia historycznej rywalizacji Liverpoolu z Manchesterem United. Arne Slot i spółka w aktualnej formie teoretycznie nie powinni dać rywalowi cienia szansy na sukces. Ruben Amorin jedyne wyjazdowej zwycięstwo na angielskiej ziemi odniósł jednak z starciu z innym zaciekłym rywalem, czyli Manchesterem City (2:1). Mistrz Anglii był wtedy jednak w ogromny kryzysie, a i Manchester United zapewnił sobie trzy punkty dopiero w końcówce.

W mojej opinii Manchester United podejmie rękawicę na Anfield, chociaż ma nikłe szanse na sukces. Zespół ten stać jednak na chociażby pokonanie bramkarza gospodarzy. O formę ofensywną Liverpoolu nie trzeba się zaś obawiać. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 1,78 Obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

Liverpool FC – Manchester United: ostatnie wyniki

Liverpool może aktualnie szczycić się passą czterech zwycięstw z rzędu. Obejmuje ona jedną potyczkę w Pucharze Ligi Angielskiej (awans po meczu z Southampton) i trzy batalie w Premier League. W niej The Reds rozbili Tottenham (6:3), Leicester (3:1) i niedawno West Ham (5:0).

Zgoła inaczej wygląda forma Manchesteru United, który musi zmierzyć się z falą krytyki po czterech kolejnych porażkach. Czerwone Diabły zapewniły show w starciu z Tottenhamem, ale i tak pożegnali się z Pucharem Ligi Angielskiej (3:4). Później gracze Rubena Amorina nie potrafili już strzelić gola. Do przyczyniło się do porażki z Bournemouth (0:3), Wolverhampton (0:2) oraz Newcastle (0:2).

Liverpool FC – Manchester United: historia

Dotychczas odbyło się 65 meczów bezpośrednich na poziomie Premier League. Liverpool zwyciężył 20 z nich. 29 triumfów na koncie ma Manchester United. 16-krotnie nie wyłoniono zwycięzcy. Taki scenariusz miał miejsce także podczas ostatniej bitwy o Anglię na Anfield, kiedy to padł bezbramkowy remis. Dla Rubena Amorina będzie to pierwsze starcie na angielskiej ziemi z Arne Slotem. Opiekun Liverpoolu zdążył już jednak ograć Manchester United w tym sezonie. Wówczas trenerem Czerwonych Diabłów był jeszcze Erik ten Hag (3:0 dla The Reds).

Liverpool FC – Manchester United: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich wyraźnym faworytem jest Liverpool. Każdy inny wynik niż zwycięstwo The Reds zostanie odebrane jako spora niespodzianka. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 1.30, a na przyjezdnych z Manchesteru aż 8.90. Współczynnik na podział punktów to 5.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Liverpool FC Manchester United 1.30 5.90 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 stycznia 2025 13:37 .

Liverpool FC – Manchester United: sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ibrahima Konaté Kontuzja kolana Niepewny Conor Bradley Uraz ścięgna udowego Niepewny Joe Gomez Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2025

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Luke Shaw Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2025 Mason Mount Uraz mięśnia Połowa stycznia 2025 Victor Lindelof Kontuzja Połowa stycznia 2025 Marcus Rashford Choroba Połowa stycznia 2025

Liverpool FC – Manchester United: typ kibiców

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Liverpool FC – Manchester United: przewidywane składy

W ostatnim czasie do treningów u Arne Slota wrócili Ibrahima Konate i Conor Bradley, ale wątpliwe jest, aby zdążyli na niedzielny hit. Prawdopodobnie w wyjściowej jedenastce znajdzie się Dominik Szoboszlai, który odbył już jednomeczowe zawieszenie.

Dla Rubena Amorina dostępni wreszcie będą Bruno Fernandes i Manuel Ugarte. Wygląda na to, że choroba uniemożliwi występ Marcusowi Rashfordowi. Urazy leczą z kolei Victor Lindelof, Luke Shaw, czy Mason Mount.

Liverpool FC Arne Slot Manchester United Rúben Amorim Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 3 Wataru Endo 14 Federico Chiesa 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 20 Diogo Jota 21 Konstantinos Tsimikas 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 11 Joshua Zirkzee 12 Tyrell Malacia 14 Christian Eriksen 15 Leny Yoro 18 Casemiro 21 Antony Matheus dos Santos 65 Toby Collyer

Liverpool FC – Manchester United: transmisja meczu

Starcie Liverpool – Manchester United odbędzie się w niedzielę (5 stycznia) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna jedynie w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay. Mecz skomentują Adrian Olek i Adam Targowski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.