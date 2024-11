PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: typy bukmacherskie

Kursy bukmacherów na zwycięstwo przedstawiciela Bundesligi są kilkukrotnie niższe od tych na triumf lidera Premier League. Bayer Leverkusen nie zachwyca jak w minionej kampanii. Ponadto nie wygrał żadnego z trzech ostatnich wyjazdowych meczów. Mimo tego Aptekarzy wciąż stać na ogranie Liverpoolu. To będzie jednak arcytrudne. Szczególnie na Anfield, gdzie Liverpool nie trafił do siatki tylko w jednym spotkaniu bieżącej kampanii. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

W ostatnich dniach Liverpool miał mini maraton meczów z Brighton. Oba zakończyły się pomyślnie dla The Reds, chociaż emocji nie brakowało. Najpierw Arne Slot i spółka awansowali do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej 3:2. W Premier League Liverpool zwyciężył natomiast 2:1. Tym samym wciąż przewodzi ligowej stawce z dwoma oczkami przewagi nad Manchesterem City.

Bayer przegrał w tym sezonie tylko raz – z RB Lipsk. Drużyna Xabiego Alonso nie jest w kryzysie, ale ma problem z seryjnym wygrywaniem meczów w Bundeslidze. Dwie ostatnie potyczki to remis z Werderem Brema i Stuttgartem.

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą od sezonu 2004/2005, który to Liverpool zwieńczył wygraniem Ligi Mistrzów. Wcześniej jednak The Reds dwukrotnie ograli Bayer Leverkusen 3:1 w 1/8 finału. Ostatnim zdobywcą bramki dla Aptekarzy w tej rywalizacji pozostaje Jacek Krzynówek.

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Analitycy nie mają wątpliwości, że faworytem konfrontacji Liverpool FC – Bayer Leverkusen będzie drużyna gospodarzy. Bukmacherzy ustalili kurs na zwycięstwo The Reds na poziomie ok. 1.70, zaś wygraną Bayeru można zagrać z kursem ok. 4.20. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.10.

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: kto wygra?

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Arne Slot nie może skorzystać z kilku zawodników. Kontuzjowani są Alisson Becker, Harvey Elliott. Federico Chiesa. Diogo Jota, a od niedawna także Ibrahima Konate. W weekend los Francuza podzielił jego rodak, czyli Nordi Mukiele. Oprócz niego Xabi Alonso musi pominąć także takich zawodników jak Amine Adli i Jeanuel Belocian.

Liverpool FC Arne Slot Bayer Leverkusen Xabi Alonso Liverpool FC Arne Slot 4-3-3 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi 2 Joe Gomez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 38 Ryan Gravenberch 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 80 Tyler Morton 84 Conor Bradley 7 Jonas Hofmann 13 Arthur 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 20 Francis Onyeka 24 Aleix Garcia 25 Exequiel Palacios 36 Niklas Lomb

Liverpool FC – Bayer Leverkusen: transmisja meczu

Spotkanie w Lidze Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Bayerem odbędzie się we wtorek (5 listopada) o godzinie 21:00 na Anfield. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

