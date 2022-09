PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Brighton: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds w sobotnie popołudnie z dużymi nadziejami wrócą po długiej przerwie wrócą na ligowe boiska. Podopieczni Juergena Kloppa zmierzą się z niespodziewanie wyżej notowanym obecnie zespołem Brightonu.

Anfield Premier League Liverpool FC Brighton 1.38 5.40 8.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 12:48 .

Liverpool – Brighton, typy i przewidywania

Liverpool, aby nie skomplikować swojej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł, w żadnym wypadku nie może sobie w sobotę pozwolić na potknięcie. Ostatnie spotkania z Brighton nie były jednak The Reds łatwą przeprawą i podobnego scenariusza możemy spodziewać się w sobotnie popołudnie. My w tym meczu nie spodziewamy się zbyt wielu bramek i stawiamy na maksymalnie trzy trafienia. Nasz typ: poniżej 3,5 bramki

STS 1.57 ponizej 3,5 bramki Zagraj!

Liverpool – Brighton, sytuacja kadrowa

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać z usług kilku kontuzjowanych zawodników. Na murawie nie zobaczymy między innymi Andy’ego Robertsona, Naby’ego Keity i Alexa Oxlade-Chamberlaina. Gotowi do gry są natomiast Ibrahima Konate i Jordan Henderson. W pełni zdrowy jest także Roberto Firmino.

W ekipie gości nie wystąpią z kolei Jakub Moder i Adam Lallana, którzy zmagają się z urazami, odpowiednio kolana i łydki. Do Liverpoolu z zespołem prawdopodobnie nie uda się także Enock Mwepu, który z chorobą wrócił ze zgrupowania reprezentacji Zambii.

Liverpool – Brighton, ostatnie wyniki

Postawa Liverpoolu w obecnym sezonie jest wielkim zaskoczeniem in minus. The Reds w sześciu dotychczas rozegranych spotkaniach zapisali na swoje konto tylko dziewięć punktów i plasują się obecnie na dziewiątym miejscu w tabeli Premier League. Drużyna Juergena Kloppa nie potrafiła do tej pory ustabilizować formy na równym wysokim poziomie.

Ostatnie ligowe spotkanie The Reds rozegrali 3 września, kiedy w derbowym meczu bezbramkowo zremisowali z Evertonem. W kolejnych tygodniach zaliczyli również dwa występy w Lidze Mistrzów, w których spisali się ze zmiennym skutkiem. Najpierw wysoko 1:4 przegrali na wyjeździe z Napoli, a następnie przed własną publicznością pokonali 2:1 Ajax Amsterdam.

Kibice Brighton są w zupełnie innych nastrojach, bowiem ich zespół z 13 punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Z sześciu dotychczas rozegranych spotkań wygrał cztery, w tym między innymi z Manchesterem United. W ostatnim ligowym spotkaniu Brighton efektownie 5:2 pokonał Leicester City.

Liverpool – Brighton, historia

Liverpool w sobotnim meczu musi być przygotowany na ciężką przeprawę. Wyniki ostatnich pojedynków obu zespołów jasno pokazują, że Brighton jest dla The Reds bardzo niewygodnym rywalem. Liverpool wygrał bowiem tylko jeden z czterech ostatnich ligowych meczów.

W poprzednim sezonie mecz na Anfield Road zakończył się remisem 2:2, a kilka miesięcy wcześniej Brighton zwyciężył na terenie Liverpooliu 1:0.

Liverpool – Brighton, kursy bukmacherskie

Liverpool, czego można było się spodziewać, jest według bukmacherów faworytem do sięgnięcie po pełną pulę. Kursy na wygraną The Reds nie przekraczają 1.40. Tymczasem stawiając na gości, za każdą postawioną złotówkę, można wygrać nawet powyżej 8 zł. Kupon na ten mecz można podeprzeć oferowanym przez STS zakładem bez ryzyka do 100 zł. Możliwość skorzystania z niego uzyskamy wpisując podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Brighton, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Jota, Diaz

Brighton: Sanchez – Veltman, Dunk, Webster – Lamptey, MacAllister, Caicedo, March – Gross, Trossard – Welbeck

Liverpool – Brighton, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie na Anfield Road rozegrane zostanie w godzinie 16:00. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” za pośrednictwem

Piątkowy meczu Bayernu z Bayerem, który rozpocznie się o godzinie 20:30 będzie można obejrzeć “na żywo” na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale Canal+ Sport 2. Mecz obejrzysz także w usłudze CANAL+ online, do której dostęp możesz uzyskać teraz w promocyjnej cenie. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony Decydując się półroczną subskrypcję pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można zaoszczędzić aż 96 zł. Zamiast 294 zł zapłacimy tylko 198 zł.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź ofertę! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.