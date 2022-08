Legia – Górnik: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia – Górnik: typy, kursy, zapowiedź. Spotkania Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze zawsze wzbudzają spore zainteresowanie, szczególnie wśród kibiców z Górnego Śląska. Choć faworytem jest zespół ze stolicy, zabrzan na pewno stać na dobry rezultat w wyjazdowym spotkaniu. Zapowiada się dość wyrównana rywalizacja o sukcesie jednej z drużyn mogą przesądzić detale. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:30.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Górnik Zabrze 1.83 3.80 4.55

Legia – Górnik, typy i przewidywania

W ostatnich latach spotkania Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze są bardzo emocjonujące. Ostatni remis w rywalizacjach obu drużyn padł w 2018 roku. Od tego czasu siedem razy zwyciężali Wojskowi i trzy razy zabrzanie, a w ostatnich czterech spotkaniach łącznie padło aż 20 goli. Faworytem zbliżającego się starcia jest Legia Warszawa, która ma znacznie lepszy bilans historyczny starć z Górnikiem przed własną publicznością, a także dużo lepiej spisuje się w tym sezonie. Mimo to Górnik pokazał w tym sezonie, że potrafi bardzo ładnie pograć w piłkę i powalczyć o korzystny rezultat, co udowodnił w starciu z Rakowem Częstochowa. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Legia – Górnik, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze będzie musiał sobie radzić bez podstawowego bramkarza Kevina Brolla, który w poprzednim spotkaniu zobaczył czerwoną kartkę za faul poza polem karnym. W związku tym między słupkami stanie Daniel Bielica. Do gry wrócił już po kontuzji Krzysztof Kubica, który jednak raczej spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych. Najwięcej wątpliwości budzi ofensywa. Nie wiadomo, czy Gaul zdecyduje postawić się na Cholewiaka, czy na Pacheco. Być może szansę debiutu dostanie też Robin Kamber – nowy nabytek zabrzan. Jeśli chodzi o Legię Warszawa to żaden zawodnik nie pauzuje za żółte bądź czerwone kartki. W tym momencie nie wiadomo nic na temat potencjalnych absencji z powodu kontuzji. Do Wojskowych dołączył w tym tygodniu Carlitos, jednak nowy-stary gracz prawdopodobnie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Można się spodziewać, że Kosta Runjaić postawi na taką samą jedenastkę, jak w pojedynku z Widzewem Łódź.

Legia – Górnik, ostatnie wyniki

Legia Warszawa zainaugurowała sezon od wyjazdowego remisu z Koroną Kielce. Następnie Legioniści pewnie ograli przed własną publicznością Zagłębie Lubin. W 3. kolejce zespół z Warszawy wysoko poległ w Krakowie przegrywając z rewelacyjnie spisującą się na początku rozgrywek Cracovią aż 0:3. W dwóch kolejnych rywalizacjach stołeczny zespół pewnie sięgał po trzy punkty pokonując Piast Gliwice oraz Widzew Łódź.

Górnik Zabrze rozpoczął sezon od porażki z Cracovią 0:2. W 2. kolejce zabrzanie pauzowali, bowiem pojedynek z Lechią Gdańsk został przełożony ze względu na udział gdańszczan w eliminacjach do europejskich pucharów. Później Górnik zanotował dwa zwycięstwa z rzędu z Radomiakiem oraz Rakowem Częstochowa. W miniony weekend podopieczni Gaula znów przegrali w fatalnym stylu aż 1:3 ze Stalą Mielec.

Legia – Górnik, historia

W ostatnim sezonie w Warszawie zwyciężyła Legia wygrywając 5:3. W Zabrzu lepsi byli natomiast Górnicy, którzy zwyciężyli 3:2 po bardzo emocjonującym spotkaniu. Ostatnie pięć rywalizacji tych drużyn to trzy triumfy ekipy z Górnego Śląska i dwa ze stolicy. Jednak jeśli spojrzymy na ostatnie 10 spotkań to Legia wygrała aż siedem z nich. Ostatni remis padł w 2018 roku.

Legia – Górnik, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Legia Warszawa. Fortuna na zwycięstwo gospodarzy oferuje kurs 1,83. Najwięcej bukmacherzy oferują za triumf Górnika Zabrze, a kursy na sukces drużyny z Górnego Śląska oscylują wokół 4,50. Typy na remis wynoszą około 3,70.

Legia – Górnik, przewidywane składy

Legia: Tobiasz, Johansson, Rose, Jędrzejczyk, Mladenović, Kharatin, Wszołek, Josue, Kapustka, Baku, Muci

Górnik: Bielica, Paluszek, Janicki, Jensen, Janża, Kotzke, Manneh, Olkowski, Pacheco, Podolski, Włodarczyk

Legia – Górnik, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Legia Warszawa – Górnik Zabrze transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Pojedynek będzie można również zobaczyć w serwisie CANAL+ online do czego serdecznie zachęcamy. Rejestrując się z za pośrednictwem naszej strony i wykupując pakiet na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zamiast 270 oszczędzając tym samym aż 90 zł.

