Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia – Chelsea: typy bukmacherskie

Legia Warszawa stoi przed ogromnym wyzwaniem w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Takim niewątpliwie jest dwumecz z londyńską Chelsea, która choć czasy świetności ma już za sobą, nadal jest bardzo groźnym zespołem. Do czwartkowej rywalizacji przystąpi również w roli faworyta. Legia będzie chciała jednak wykorzystać atut własnego boiska i przede wszystkim doping swoich kibiców. Czy jest w stanie sprawić niespodziankę? Na pewno tak, ale będzie o nią bardzo trudno.

Przy okazji czwartkowego spotkania warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnich pięciu meczach Chelsea padał maksymalnie jeden gol. Mecze z udziałem tego zespołu nie obfitują ostatnio w gole. Dlatego też warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który oferuje kurs 200 na to, że do 10. minuty tego meczu utrzymywał się będzie remis. Oferta jest skierowana do osób, które zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL. Jej szczegóły przedstawiamy poniżej. Mój typ: remis do 10. minuty

Superbet KURS 200 remis do 10. minuty Zagraj w Superbet!

Kurs 200 na remis do 10. minuty meczu Legia – Chelsea

Remis w 10. minucie czwartkowego meczu Legia – Chelsea? To bardzo możliwe. Tymczasem Superbet oferuje kurs 200 na taki zakład. Stawiając tylko 2 zł na to, że na tablicy wyników do 10. minuty utrzymywał się będzie remis, można otrzymać aż 400 zł bonusu. Do skorzystania z oferty uprawnia kod promocyjny GOAL, który należy podać podczas rejestracji. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na remis do 10. minuty meczu Legia – Chelsea w Lidze Konferencji. Zakład zaliczany do promocji to: Mecz – do X minuty – Remis – 10. Jeżeli do 10. minuty będzie remis, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 400 zł

Legia – Chelsea: ostatnie wyniki

W ostatni weekend Legia Warszawa, nie bez problemów, pokonała 2:1 na wyjeździe Górnik Zabrze. Drużynie prowadzonej przez Goncalo Feio trudno będzie jednak uratować ligowy sezon, bowiem zajmuje obecnie dopiero piąte miejsce w tabeli, a do podium traci aż osiem punktów. Tym samym legioniści muszą skupić się na rywalizacji pucharowej. Ich głównym celem powinno być zdobycie Pucharu Polski, co da im prawo gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. W ubiegłym tygodniu Legia bez problemów awansowała do finału tych rozgrywek, efektownie 5:0 pokonując Ruch Chorzów.

Chelsea w ostatnich tygodniach spisywała się ze zmiennym skutkiem. W trzech ligowych spotkaniach zdobył cztery punkty. Po porażce 0:1 z Arsenalem, zdobyła komplet punktów pokonując 1:0 Tottenham Hotspur. W ostatniej kolejce drużyna prowadzona przez Enzo Marescę bezbramkowo zremisowała z Brentfordem.

Legia – Chelsea: historia

Obie drużyny do tej pory nie miały okazji rywalizować ze sobą. Czwartkowe spotkanie w Warszawie będzie ich pierwszym pojedynkiem.

Legia – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się pierwszy mecz w Warszawie? wygraną Legii

remisem

wygraną Chelsea wygraną Legii 38%

remisem 25%

wygraną Chelsea 38% 8+ Votes

Legia – Chelsea: kursy bukmacherskie

Chelsea jest uważana za zdecydowanego faworyta nia tylko do awansu, ale również do zwycięstwa w pierwszym meczu. Potwierdzają to kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Kurs na wygraną Chelsea oscyluje w okolicy 1.54-1.60. Z kolei na wygraną Legii można postawić zakład po kursie przekraczającym 5.00.

Legia – Chelsea: przewidywane składy

W składzie Legii na czwartkowe spotkanie na pewno zabraknie dwóch obrońców – Artura Jędrzejczyka i Jana Ziółkowskiego. Absencja obu jest spowodowana pauzą za żółte kartki. Z kolei kontuzje eliminują z Bartosza Kapustkę i Marca Guala. Chelsea do Warszawy również nie uda się w najsilniejszym zestawieniu. Na pokładzie samolotu lecącego do stolicy Polski zabraknie Marca Guiu, Wesleya Fofany, Romeo Lavii, Omariego Kellymana i Mychajło Mudryka.

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Elitim, Augustyniak, Oyedele – Chodyna, Luquinhas, Morishita

Chelsea: Jorgensen – Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella – James, Caicedo, Fernandez – Palmer, Jackson, Neto

Legia – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Legia – Chelsea odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 18:45. W telewizji mecz będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również online w usłudze Polsat Box Go.

