Lechia – Zagłębie, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk ma za sobą fantastyczny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Po zaledwie roku nieobecności wróciła do elity w bardzo dobrym stylu. Spodziewano się, że beniaminek przełoży występ z pierwszoligowych boisk również na Ekstraklasę i od samego początku będzie prezentować dużą jakość. Rzeczywistość okazała się brutalna, bowiem Lechia w trzech pierwszych kolejkach zdobyła tylko punkt. Poległa chociażby w rywalizacji z innym beniaminkiem, Motorem Lublin. Gdańszczanie wyglądają na przemęczonych trudnym okresem przygotowawczym. W ich grze brakuje świeżości i dynamiki, czym wyróżniali się w pierwszej lidze.

W niedzielę Lechia podejmie przed własną publicznością Zagłębie Lubin. Ekipa Waldemara Fornalika chce zerwać z łatką ligowego średniaka i wreszcie powalczyć o coś więcej. W kadrze ma wiele jakości, a po trudnym terminarzu na starcie sezonu w trzeciej kolejce wygrała swoje pierwsze spotkanie. Jak będzie wyglądał mecz w Gdańsku? Mój typ – Obie drużyny strzelą.

Lechia – Zagłębie, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk zaczęła ligowy sezon od wyjazdowego remisu ze Śląskiem Wrocław (1-1). Podział punktów z wicemistrzem kraju dawał nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie dużo lepiej. Później ekipie Szymona Grabowskiego przydarzyły się dwie porażki – z Motorem Lublin (0-2) oraz Lechem Poznań (1-3). Szczególnie bolesna wydaje się przegrana z innym z beniaminków, który w poprzednim sezonie w pierwszej lidze uchodził za zespół znacznie słabszy od Lechii. Po trzech kolejkach Lechia znajduje się w strefie spadkowej, a w dorobku ma tylko punkt.

Na starcie sezonu Zagłębie Lubin trafiło być może najgorzej, jak się tylko dało – zagrało na wyjeździe z Legią Warszawa. Ten mecz zakończył się porażką Miedziowych 0-2. Później zagrali oni już dużo lepszy mecz, remisując u siebie z Pogonią Szczecin 2-2. Trzecia kolejka przyniosła Zagłębiu pierwszy komplet punktów, bowiem udało mu się ograć Puszczę Niepołomice 1-0.

Lechia – Zagłębie, historia

Po raz ostatni te drużyny zmierzyły się ze sobą w sezonie 2022/2023. Został on zwieńczony spadkiem Lechii Gdańsk do pierwszej ligi i roczną nieobecnością w Ekstraklasie. W maju 2023 roku gdańszczanie przegrali z Zagłębiem Lubin przed własną publicznością 1-3. Z wszystkich czterech strzelców bramek szanse na występ w niedzielę ma jedynie Tomasz Pieńko.

Lechia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta niedzielnego widowiska. Delikatnie niższe kursy ustalono na zwycięstwo Lechii Gdańsk – wynoszą najczęściej 2.50. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Lubin jest to natomiast nawet 2.85. Kurs na remis waha się z kolei między 3.25 a 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Lechia – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Lechia Gdańsk nie będzie mogła skorzystać z kontuzjowanego Louisa D’Arrigo. W ekipie Zagłębia Lubin zabraknie natomiast Bartosza Kopacza i Kajetana Szmyta.

Lechia – Zagłębie, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnawski, Piła, Olsson, Chindris, Conrado, Żelizko, Kapić, Wendt, Mena, Khlan, Bobcek

Zagłębie Lubin: Hładun, Grzybek, Orlikowski, Ławniczak, Mata, Dąbrowski, Makowski, Pieńko, Mróz, Wdowiak, Kurminowski

Lechia – Zagłębie, kto wygra?

Lechia – Zagłębie, transmisja meczu

Niedzielny mecz 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin rozpocznie się o godzinie 14:45. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

