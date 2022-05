Lech – Zagłębie: typy, kursy, zapowiedź (21.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź. Jeszcze kilka tygodni temu mogło się wydawać, że mecz 34. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Zagłębiem Lubin może decydować zarówno o mistrzostwie Polski, jak i o spadku z ligi. Tymczasem wszystko wyjaśniło się w poprzedniej kolejce. Oba zespoły mogą przystąpić zatem do tego pojedynku bez żadnej presji. Początek spotkania o godzinie 17:30.

INEA Stadion Ekstraklasa Lech Poznań Zagłębie Lubin 1.33 6.00 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2022 14:08 .

Lech – Zagłębie, typy i przewidywania

Obie ekipy przystępują do tego spotkania bez żadnej presji związanej z wynikiem. Lech w minionej kolejce wywalczył tytuł mistrza Polski, a Zagłębie zapewniło sobie utrzymanie. Liczymy zatem na otwarte spotkanie ze sporą ilością sytuacji podbramkowych. Kolejorz ostatni raz gola nie zdobył w meczu rozegranym 6 marca przeciwko Rakowowi Częstochowa. Od tego czasu strzela przynajmniej jedną, a zazwyczaj dwie lub trzy bramki. Miedziowi udowodnili w meczu z Radomiakiem, że także potrafią być bramkostrzelni. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Fuksiarz 1,42 bramki powyżej 2,5 Odwiedź Fuksiarz

Lech – Zagłębie, sytuacja kadrowa

W obu zespołach żaden zawodnik nie jest zawieszony za żółte bądź czerwone kartki. Lech prawdopodobnie będzie musiał sobie poradzić w sobotnim pojedynku bez zmagającego się z urazem Salamona. W Zagłębiu niepewni gry w pojedynku z Kolejorzem są Żivec, Kruk i Burić. Media spodziewają się, że oba zespoły zagrają prawdopodobnie w takim samym zestawieniu jak w 33, kolejce PKO Ekstraklasy.

Lech – Zagłębie, ostatnie wyniki

Lech stworzył twierdze przy Bułgarskiej. W tym sezonie w Poznaniu z Lechitami wygrał tylko Raków. Kolejorz w lidze notuje serię pięciu zwycięstw z rzędu pokonując w tym czasie Wartę, Piasta, Stal, Górnika Łęczną oraz Wisłę Płock. Ostatni ligowy pojedynek przegrali 6 marca z Rakowem Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna okazała się także lepsza od Lecha w finale Pucharu Polski, który został rozegrany na początku maja.

Zagłębie przystępuje do sobotniego meczu po dwóch zwycięstwach z rzędu z Radomiakiem (6:1) oraz Rakowem (1:0), które zapewniły Miedziowym utrzymanie w Ekstraklasie. Jednak lubinianie nie potrafili ustabilizować formy w tym sezonie, co pokazuje ostatnie pięć spotkań (dwa triumfy, dwie porażki i remis) oraz zajmowane po 33. kolejkach odległe dwunaste miejsce w tabeli, co jest znacznie poniżej oczekiwań.

Lech – Zagłębie, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Lech Poznań wygrał w Lubinie 3:2. Jednak, co ciekawe, Kolejorz nie potrafi pokonać Miedziowych przed własną publicznością od ponad sześciu lat. Lechici ostatni raz wygrali 13 grudnia 2015 pokonując Zagłebie 2:0 po bramkach Hamalainena i Pawłowskiego.

Lech – Zagłębie, typy bukmacherskie

Lech – Zagłębie, przewidywane składy

Lech: van der Hart, Pereira, Satka, Milić, Rebocho, Kownacki, Murawski, Karlstrom, Kamiński, Amaral, Ishak

Zagłębie: Bieszczad, Bartolewski, Balić, Ławniczak, Kopacz, Poręba, Daniel, Łakomy, Starzyński, Chodyna, Szysz

Lech – Zagłębie, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Lech Poznań – Zagłębie Lubin transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Premium oraz Canal+ 4K Ultra. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30. Mecz skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.