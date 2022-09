fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Lech Poznań – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Ostatni występ pucharowy Widzewa skupił na sobie uwagę niemal całej Polski, ale niestety nie jest to powód do dumy. Beniaminek Ekstraklasy przegrał w niecodziennych okolicznościach z II-ligowym KKS Kalisz. Do meczu z Lechem Widzewiacy przystąpią w nienajlepszych nastrojach.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Widzew Łódź 1.65 4.30 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 20:26 .

Lech Poznań – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Jeszcze kilka tygodni temu zapytani o wynik spotkania Lecha z Widzewem wskazywalibyśmy na spore szanse drużyny z Łodzi. Kolejorz po fatalnym początku ligowym podniósł się już nieco z kolan i w meczu z Lechią zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Pokazał, że potrafi być nie tylko skoncentrowany w defensywie, lecz również ma dużo jakości z przodu. Tu jednak wiele zależy od formy poszczególnych piłkarzy. Na przestrzeni tego sezonu można odnieść wrażenie, że Ishakowi i Velde niekiedy się chce, a niekiedy nie. Pytanie na co akurat wypadnie w niedzielę.

Mecz z KKS Kalisz zdecydowanie Widzewowi chluby nie przynosi. Fatalnie wygląda już sam fakt utraty pięciu bramek w meczu z drużyną z II-ligi. Zaznaczyć należy, że piłkarze Janusza Niedźwiedzia nie zagrali w optymalnym składzie i ustawieniu, a poszczególne błędy taktyczne to wina, która spada na sztab szkoleniowy. W Ekstraklasie w ostatnich tygodniach wyglądało to dużo lepiej, a Widzew pochwalić się może dwoma kolejnymi zwycięstwami. Jeśli goście zagrają na podobnym poziomie co ostatnio z Wisłą Płock, mają spore szanse na wywiezienie punktów z Poznania. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Lech Poznań – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Kolejorz wygrał dwa ostatnie mecze ligowe z rzędu, co nie zdarzyło się jeszcze wcześniej w tym sezonie. Na tle Lechii wyglądał jak drużyna o co najmniej dwie półki wyżej. Piłkarze byli skoncentrowani i widać w nich było głód gry i przede wszystkim goli. Całkiem nieźle wyglądało to także w meczu z Piastem który Lech wygrał 1:0. Takiej gry od swoich piłkarzy oczekuje John van den Brom.

Fatalnie w statystykach ostatnich meczów Widzewa wygląda porażka w pucharze Polski, ale nie będziemy się już nad nią rozwodzić. W lidze wyglądało to dużo lepiej. W meczu z Wisłą Płock Widzew był do bólu skuteczny, a oprócz tego mógł liczyć na znakomitą postawę Henricha Ravasa. Dużo szczęścia miał w meczu z Wartą Poznań, który wygrany został rzutem na taśmę. Na pewno nie powiemy, że w obu tych meczach beniaminek dominował i w pełni kontrolował przebieg wydarzeń boiskowych.

Lech Poznań – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Trener van den Brom w meczu z Widzewem wciąż nie będzie mógł liczyć na Bartosza Salamona i Artura Sobiecha. Niepewny jest także występ Mikela Ishaka, którego zabrakło w starciu z Lechią i Piastem. Poza nim zabraknąć może też Milicia. W Widzewie absencji brak. Ponadto trener będzie mógł skorzystać również z Mato Milosa, który dołączył pod koniec sierpnia do drużyny z Łodzi i zadebiutował w meczu z KKS Kalisz.

Lech Poznań – Widzew Łódź, historia

Widzew mierzył się przed sezonem z Lechem w meczu towarzyskim. Zespół z Łodzi wygrał wówczas 2:1 po golach Danielaka i Żyry. Wcześniej grały też sparing w 2019 roku i wtedy to Kolejorz był górą. Ostatni mecz ligowy między tymi drużynami przypada na rok 2014. W 25 kolejce w Łodzi padł wynik 2:2.

Lech Poznań – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Dużo większe szanse na zwycięstwo bukmacherzy w tym meczu dają Lechowi Poznań. Kurs na wygraną mistrza Polski wynosi ok. 1.65, przy linii rzędu aż 5.75 na Widzew. Remis wyceniany jest mniej więcej na 4.10.

Lech Poznań – Widzew Łódź, przewidywane składy

Lech: Bednarek – Joel Pereira, Satka, Dagerstal, Rebocho – Murawski, Karlstrom, Tsitaishvili, Joao Amaral, Velde – Szymczak

Widzew: Ravas – Stępiński, Kreuziegler, Żyro – Danielak, Kun, Hanousek, Fabio Nunes – Pawłowski, Zjawiński, Letniowski

Lech Poznań – Widzew Łódź, transmisja

Transmisję meczu Lecha z Widzewem znajdziecie na antenie CANAL+ Premium, CANAL+Sport 3, CANAL+ 4K Ultra oraz TVP Sport. Początek w niedzielę 4 września o godzinie 17:30. Poza tym będzie można oglądać ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

