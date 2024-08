Lech Poznań – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2024)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na ostatni sobotni mecz PKO Ekstraklasy. Do Poznania przyjedzie beniaminek, który ma swoje problemy na starcie ligi, ale i gospodarze wracają do domu po porażce z Widzewem Łódź. Zapowiada się więc ciekawe starcie, które na papierze ma jednego faworyta.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: przewidywania

Lech Poznań kontra Lechia Gdańsk. Już w sobotni wieczór będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania. Oba te zespoły w 2. kolejce PKO Ekstraklasy przegrały swoje mecze, ale z pewnością to gdańszczanie mogą być dużo bardziej zaniepokojeni, bowiem jako beniaminek ligi muszą punktować w starciach z innymi ekipami, które będą walczyć o ligowy byt. Z kolei Kolejorz powraca na własnym obiekt i trzeba powiedzieć wprost, że jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Dlatego też mój typ na tę rywalizację: Zwycięstwo Lecha Poznań.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki

Na inaugurację sezonu w nieco lepszych nastrojach mogą być gracze i kibice Lecha Poznań, którzy na swoim koncie po dwóch kolejkach mają trzy punkty. Sporo goryczy przyniosła jednak porażka z Widzewem Łódź w prestiżowym starciu w ubiegły weekend. Niemniej mecz z beniaminkiem ligi to doba okazja do tego, aby pozytywnie odkuć się. Z kolei jeśli chodzi o Lechię, to gracze Szymona Grabowskiego w pierwszym meczu po powrocie do elity zainkasowali remis na trudnym terenie we Wrocławiu, ale już przed tygodniem przegrali z innym beniaminkiem – Motorem Lublin – 0:2 po bardzo słabym meczu.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: historia

Po sezonie przerwy obie te ekipy będą miały znów szansę spotkać się na boiskach PKO Ekstraklasy. W ostatnich latach jednak to najczęściej gracze Kolejorza okazywali się lepsi w starciach z Lechią. Ostatnia potyczka tych ekip to rok 2023 i wynik aż 5:0 dla Lecha. W tym samym sezonie, ale w rundzie jesiennej wygrali oni 3:0. Z kolei kampania 2021/22 to jedno zwycięstwo gdańszczan i jedno sobotnich gospodarzy. Ostatni remis to dość odległe lata, bo październik 2017 roku.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Czołowy bukmacher na rynku przegotował specjalną promocję dla naszych czytelników. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł, warto więc z niego skorzystać i postawić w tym meczu na jeden z ciekawych zakładów na Lecha Poznań, który tego wieczora będzie faworytem. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują w okolicy 1.65, zaś na trzy punkty przyjezdnych aż od 4.60 do 5.00, co oznacza, że bukmacherom trudno przewidzieć, jak zagrają gdańszczanie. Remis z kolei to kurs mniej więcej w wysokości 4.20.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Lech Poznań – Lechia Gdańsk: transmisja

Początek meczu w Poznaniu już w sobotę (3 sierpnia 2024 roku) o godzinie 20:15. Spotkanie to będzie transmitowane na telewizyjnych antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K. Mecz będzie można śledzić także poprzez internet, a to za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Chcąc skorzystać z tej formy transmisji, należy wykupić abonament w kwocie 39 zł za miesiąc przez pierwsze trzy miesiące. Później cena pakietu wyniesie 54 zł/mies.

