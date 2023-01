Lazio – Milan: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Przed nami jeden z hitów 19. kolejki Serie A. Wierzący w obronę mistrzowskiego tytułu Milan zmierzy się we wtorek z Lazio, które walczy o zakwalifikowanie się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Początek spotkania na Stadio Olimpico o godzinie 20:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lazio – Milan, typy i przewidywania

Ostatnie wyniki Milanu sprawiły, że szanse na obronę mistrzowskiego tytułu znacząco zmalały. Strata do liderującego Napoli wynosi aż 12 punktów, choć może zostać zniwelowana do dziewięciu. bowiem “Rossoneri” nie grali jeszcze w 19. kolejce Serie A. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że ich obecna dyspozycja pozostawia wiele do życzenia, co dobrze zobrazował mecz z Interem Mediolan w Superpucharze Włoch. Wydaje się, że głównym celem Milanu będzie w tej chwili utrzymanie miejsca w czołowej czwórce.

Na awans do Ligi Mistrzów chrapkę ma także Lazio, które planuje skorzystać z kary Juventusu i znaleźć się w ścisłej elicie. Do czwartej AS Romy traci w tej chwili raptem trzy “oczka”. Milan ma problem ze zdobywaniem goli, a rzymianie zagrają bez swojego najskuteczniejszego strzelca. Na Stadio Olimpico nie spodziewamy się zatem wielu trafień. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Lazio – Milan, sytuacja kadrowa

Lazio przystąpi do meczu z Milanem w poważnym osłabieniu. Niezdolny do gry jest kontuzjowany Ciro Immobile, czyli najlepszy strzelec zespołu. “Rossoneri” w dalszym ciągu nie będą mogli skorzystać ze Zlatana Ibrahimovicia, Maika Maignana i Alessandro Florenziego.

Lazio – Milan, ostatnie wyniki

Rzymianie mają za sobą dwa kolejne zwycięstwa. W miniony weekend udało się pokonać Bolognę w 1/8 finału Pucharu Włoch (1-0). Wcześniej Lazio ograło w Serie A Sassuolo 2-0, rehabilitując się tym samym za remis z Empoli i porażkę z Lecce.

W ostatnim czasie Milan spuścił nieco z tonu i radzi sobie zdecydowanie gorzej. Kilka dni temu “Rossoneri” przegrali derbowe starcie z Interem Mediolan, którego stawką był Superpuchar Włoch. Wcześniej zremisowali z Lecce 2-2 oraz wypisali się z gry w Pucharze Włoch po porażce z Torino (0-1).

Lazio – Milan, historia

To pierwsze bezpośrednie spotkanie między tymi ekipami w obecnym sezonie. W poprzednim trzykrotnie wygrywał Milan. Na San Siro mistrzowie Włoch wygrali 2-0, zaś na Stadio Olimpico padł wynik 2-1 dla gości. Milan rozbił także Lazio w ćwierćfinale Pucharu Włoch (4-0).

Lazio – Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów we wtorkowej rywalizacji są goście z Mediolanu. Kurs na ich zwycięstwo waha się między 2,35 a 2,38. W przypadku wygranej Lazio jest to nawet aż 3,10. Najwyżej wyceniane są kursy na remis. Za złotówkę postawioną na taki rezultat można zarobić 3,40.

Lazio – Milan, przewidywane składy

Lazio – Milan, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 19. kolejki Serie A między Lazio a Milanem rozpocznie się o godzinie 20:45. Starcie na Stadio Olimpico można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 1.

