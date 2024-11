Lazio - Łudogorec Razgrad to czwartkowe starcie, które odbędzie się na Stadio Olimpico. Ekipa z Serie A wydaje się faworytem rywalizacji. Starcie zacznie się o godzinie 18:45.

fot. Massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Lazio Rzym Łudogorec Razgrad

Lazio – Łudogorec: typy bukmacherskie

Lazio przystąpi do czwartkowej potyczki jako lider w tabeli Ligi Europy. Stołeczna ekipa w pierwszych czterech spotkaniach w rozgrywkach wywalczyła komplet punktów, zdobywając w nich 11 bramek, tracąc zaledwie dwa. Łudogorec Razgrad to natomiast zespół, mający oczko na koncie. W tej kampanii ekipa z Bułgarii nie rozpieszcza swoich kibiców swoją grą w europejskich pucharach, mająca w fazie ligowej remis i trzy porażki na koncie. Przed startem rywalizacji ciekawe jest to, że przedstawiciel Serie A udział w dziewięciu z ostatnich 15 starć, w których obie drużyny zdobywały bramki. Można przemyśleć taką opcję przy okazji tworzenia kuponu na czwartek. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lazio – Łudogorec: ostatnie wyniki

Ekipa z Rzymu ostatnio imponuje skutecznością. Lazio może pochwalić się siedmioma zwycięstwami z rzędu. W trakcie minionego weekendu zespół Marco Baroniego okazał się lepszy od Bologni (3:0). Rzymianie w roli gospodarza są bez przegranej od 15 meczów. Ostatnio raz z placu gry na tarczy w tego typu starciu schodzili 11 marca, gdy ulegli Udinese Calcio (1:2). W tej kampanii w Lidze Europy piłkarze Orłów na swoim stadionie pokonali natomiast Nice (4:1) oraz FC Porto (2:1).

Ekipa z Bułgarii ma natomiast za sobą remis z CSKA Sofia (2:2). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach Łudogorec zaliczył cztery zwycięstwa, notując również remis i porażkę. W roli gościa w jedenastu ostatnich występach najbliższy przeciwnik Lazio zaliczył tylko jedną porażkę. Przegrał z Anderlechtem (0:2). Była to jednocześnie ostatnia wyjazdowa potyczka Łudgorca w europejskich pucharach.

Lazio – Łudogorec: historia

Obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą już w lutym 2014 roku. Wówczas u siebie Lazio przegrało jednym golem (0:1). Z kolei na stadionie Łudgorca miał miejsce remis (3:3).

Lazio – Łudogorec: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Lazio kształtuje się w wysokości 1.27. Remis wyceniono na 5.90. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo Łudogorca Razgraz oszacowano na 10.50. Przy okazji czwartkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lazio Rzym Łudogorec Razgrad 1.27 5.90 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2024 23:11 .

Lazio – Łudogorec, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Gospodarze nie będą mogli liczyć w czwartkowy wieczór na takich graczy jak: Gaetano Castrovilli czy Nuno Tavares. Z kolei w drużynie z Bułgarii zabraknie: Antona Nedyalkova, Jakuba Piotrowskiego czy Bernarda Tekpeteya czy Caio Vidala i Ricka Moraisa.

Lazio: Mandas – Marusic, Gila, Gigot, Pellegrini, Vecino, Rovella, Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro, Dia

Łudogorec Razgrad: Padt – Fonn Witry, Verdon, Almeida, Son, Rusev, Duarte, Pedrinho, Chochev, Marcus, Duah.

Lazio – Łudogorec, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Lazio – Łudogorec Razgraz zacznie się o godzinie 18:45 i będzie transmitowana na antenie Polsat Sport Premium 4 PPV. Ponadto dostęp do spotkania zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzenia mobilna, a także na Smart TV.

