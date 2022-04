Przed 34. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Przed nami jedna z najważniejszych kolejek tego sezonu. Jeżeli Real Madryt wyszarpie choćby remis w starciu z Espanyolem, sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii na cztery mecze przed końcem rozgrywek. Nadal trwa też zacięta walka o europejskie puchary i utrzymanie.

Real Madryt – Espanyol. Typy, kursy, zapowiedź

Z pewnością Carlo Ancelotti już tylko odlicza godziny do pierwszego gwizdka w tym spotkaniu. Jeżeli jego Real Madryt choćby zremisuje z Espanyolem, Włoch stanie się pierwszym trenerem z tytułami mistrzowskimi w pięciu najsilniejszych ligach w Europie. Królewskim z pewnością nie braknie motywacji. Porażka z Manchesterem City mogła i powinna być wyższa. Wynik 3:4 oznacza jednak, że o awansie do finału Ligi Mistrzów zadecyduje rewanż na Santiago Bernabeu. Entuzjazm będzie większy, jeśli do tego starcia Los Blancos podejdą już w koronie mistrzów Hiszpanii.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt

Athletic Club – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Athletic Club wciąż nie zarzucił marzeń o powrocie do europejskich rozgrywek. Na ten moment Baskowie tracą cztery punkty do siódmego Villarrealu i wizja gry w Lidze Konferencji wciąż jest realna. W ten weekend na ich drodze stanie jednak mistrz Hiszpanii, któremu tym bardziej nie zabraknie motywacji.

Bardziej niż walka o mistrzostwo, emocjonuje obecnie batalia o grę w Lidze Mistrzów. Na trzy pozostałe miejsca jest aż czterech czy pięciu chętnych i nikt – od Sevilli po Real Sociedad – nie może być pewien występów w tych elitarnych rozgrywkach w przyszłym sezonie. Dlatego też Atletico Madryt zrobi wszystko, by poprawić sobie humor po niedawnym remisie z Granadą czy porażką z Mallorką. Łatwo nie będzie, zwłaszcza, że Diego Simeone nie będzie mógł liczyć na Joao Felixa.

Nasz typ: obie strzelą

FC Barcelona – RCD Mallorca. Typy, kursy, zapowiedź

W grupie walczącej wciąż o miejsca 2-4 prym wiedzie Barcelona. I to pomimo ostatniej, doprawdy kiepskiej, formy. Niespodziewane porażki z Cadizem i Rayo Vallecano sprawiły, że Katalończycy stracili jednak przewagę nad rywalami. Obecnie mają tyle samo punktów, co Sevilla, i jeśli chcą wywalczyć wicemistrzostwo – a więc i prawo udziału w nadchodzącym Superpucharze Hiszpanii – muszą szybko wziąć się w garść. Pozytywną informacją jest z pewnością powrót do zdrowia Ansu Fatiego, który już w starciu z Mallorką może otrzymać kilka minut od Xaviego.

Zespół z Balearów także ma jednak o co walczyć. Jeszcze kilka tygodni temu był jednym z faworytów do spadku, ale dwa zwycięstwa (w tym szokujące nad Atletico) pozwoliło mu wygrzebać się ze strefy spadkowej. Mallorca zrobi wszystko, by już tam nie wrócić, ale stoi przed nią niezwykle trudne zadanie.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony i minimum dwa gole w meczu

Program 34. kolejki La Liga

piątek (29.04):

21:00 Sevilla FC – Cadiz CF (1)

sobota (30.04):

14:00 Deportivo Alaves – Villarreal CF (poniżej 2,5 bramki)

16:15 Real Madryt – Espanyol Barcelona (1)

18:30 Valencia CF – Levante UD (powyżej 2,5 bramki)

21:00 Athletic Club – Atletico Madryt (obie strzelą)

niedziela (01.05):

14:00 Elche CF – Osasuna Pampeluna (poniżej 2,5 bramki)

16:15 Granada CF – Celta Vigo (obie strzelą)

18:30 Rayo Vallecano – Real Sociedad (2)

21:00 FC Barcelona – RCD Mallorca (1/+1,5 bramki)

poniedziałek (02.05):

21:00 Getafe CF – Real Betis (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

34. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:00 29 April 2022 Sevilla Cadiz 1.57 3.85 6.50 1.60 3.88 7.00 1.60 3.85 6.40 1.62 3.95 6.40 12:00 30 April 2022 Deportivo Alaves Villarreal 3.30 3.30 2.16 3.65 3.35 2.10 3.50 3.40 2.18 3.40 3.40 2.17 14:15 30 April 2022 Real Madrid Espanyol 1.52 4.25 6.40 1.52 4.45 6.30 1.50 4.40 6.80 1.50 4.60 6.00 Pokaż 7 więcej spotkań 16:30 30 April 2022 Valencia Levante 2.28 3.40 3.00 2.30 3.45 3.15 2.30 3.50 3.10 2.29 3.50 3.05 19:00 30 April 2022 Athletic Bilbao Atletico Madrid 3.05 3.15 2.50 3.10 3.05 2.55 3.05 3.05 2.60 3.00 3.10 2.55 12:00 1 May 2022 Elche Osasuna 2.80 3.05 2.65 2.87 3.15 2.66 2.80 3.15 2.75 2.80 3.15 2.65 14:15 1 May 2022 Granada Celta Vigo 2.75 3.10 2.60 2.82 3.25 2.64 2.80 3.25 2.67 2.80 3.20 2.60 16:30 1 May 2022 Rayo Vallecano Real Sociedad 3.15 3.05 2.38 3.00 3.20 2.48 3.15 3.20 2.45 3.15 3.15 2.40 19:00 1 May 2022 Barcelona Mallorca 1.33 5.45 8.70 1.35 5.40 8.60 1.35 5.40 8.70 1.33 5.60 8.60 19:00 2 May 2022 Getafe Real Betis 2.70 3.00 2.70 2.65 3.20 2.80 2.80 3.10 2.80 2.75 3.10 2.75 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2022 07:34 .

